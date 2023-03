Comunicado do Business Wire :ANANDA Scientific Inc.

A ANANDA Scientific Inc., uma empresa biofarmacêutica focada em pesquisa, anunciou hoje que o primeiro voluntário foi inscrito no ensaio clínico com um novo medicamento em investigação (IND, na sigla em inglês) aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para avaliar o Nantheia? A1002N5S, um medicamento experimental que usa canabidiol (CBD) na tecnologia de distribuição Liquid Structure?, proprietária da ANANDA, como um tratamento potencial para Transtorno de Ansiedade Social (TAS). O National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH, uma divisão do National Institutes of Health, NIH) está fornecendo o financiamento para este ensaio clínico que está sendo conduzido pela NYU Grossman School of Medicine. (Identificador do Clinical Trials.gov: NCT05571592)

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230328005233/pt/

Na foto acima estão as principais pesquisadoras, Naomi Simon MD, MSc e Esther Blessing MD, PhD, e Sohail Zaidi, CEO da Ananda Scientific. (Foto: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A condução do ensaio clínico é realizada pelas principais pesquisadoras, Naomi Simon, MD, MSc., Professora de Psiquiatria e Diretora do Programa de Ansiedade, Estresse e Luto Prolongado na NYU Grossman School of Medicine, e Esther Blessing, MD, PhD, Professora Assistente de Psiquiatria na NYU Grossman School of Medicine. Este estudo duplo-cego controlado por placebo está estudando o NantheiaTM A1002N5S em relação ao placebo durante um período de tratamento de 21 dias, considerando as principais medidas de resultado a mudança na Ansiedade induzida pelo Teste de Estresse Social de Trier (TSST) e impacto em um biomarcador de neuroimagem.

"Estamos muito satisfeitos por ter este importante ensaio clínico em andamento", disse a Dra. Simon. "Nossa colaboração com a ANANDA está nos ajudando a concluir nosso estudo de pesquisa financiado pelo NIH sobre o CBD, que visa desenvolver evidências científicas sobre seu mecanismo e efeitos clínicos para apoiar o potencial desenvolvimento do CBD como um novo tratamento baseado em evidências para o Transtorno de Ansiedade Social, uma condição angustiante e mal abordada".

A Dra. Blessing observou que "os resultados pré-clínicos do CBD como tratamento para transtornos de ansiedade mostram resultados promissores e estamos ansiosos para desenvolver esses resultados pré-clínicos neste estudo".

"Inscrever o primeiro voluntário neste importante ensaio é outro marco importante para o programa de desenvolvimento clínico da ANANDA", explicou Sohail R. Zaidi, CEO da ANANDA. "Estamos muito satisfeitos por colaborar com a equipe de pesquisa da NYU na avaliação do nosso medicamento experimental Nantheia A1002N5S em uma indicação com uma necessidade médica significativa não atendida".

SOBRE O NANTHEIA? A1002N5S

O Nantheia? A1002N5Sé um medicamento experimental que usa canabidiol na tecnologia de distribuição Liquid Structure proprietária da ANANDA. Estudos pré-clínicos e clínicos iniciais mostram que a tecnologia de distribuição Liquid Structure? da ANANDA (licenciada pela Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd em Jerusalém, Israel) aumenta a eficácia e a estabilidade do canabidiol. O Nantheia? A1002N5S é um produto de uso por via oral com 50 mg de canabidiol por cápsula gelatinosa.

SOBRE A ANANDA SCIENTIFIC

A ANANDA é uma empresa biofarmacêutica líder em pesquisa, pioneira em ensaios clínicos de alto padrão para avaliar indicações terapêuticas como Transtornos de Estresse Pós-Traumáticos (TEPT), Dor Radiculopática, Ansiedade e Transtorno do Uso de Opioides (Mt. Sinai e UCLA). A empresa emprega tecnologia de distribuição patenteada (licenciada pela Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd, em Jerusalém, Israel) para tornar os canabinoides e compostos derivados de plantas biodisponíveis, solúveis em água e com prazo de validade estável, além de se concentrar na produção de produtos farmacêuticos eficazes e de qualidade premium. A empresa está expandindo sua base de pesquisa por meio de vários acordos de pesquisa patrocinados com universidades para diversificar seu portfólio clínico.

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230328005233/pt/

Contato

Assessoria de Imprensa ANANDA Scientific|Christopher Moore|813 326 4265|[email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags