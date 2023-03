Comunicado do Business Wire :AM Best

AAM Bestestendeu o período de comentários sobre as atualizações propostas para metodologia de classificação de crédito da Best (BCRM) e o procedimento de critérios "capital disponível e análise da controladora" até 28 de abril de 2023.

Estes documentos preliminares estão disponíveis na seção de metodologia do site da AM Best em https://web.ambest.com/ratings-services/regions/americas/centro-regional-para-a-america-latina/metodologia-de-classificacao-de-credito-da-am-best. O período de comentários estendido é uma resposta ao retorno de participantes do mercado de seguros e outras partes interessadas. O período de comentários original estava programado para finalizar em 31 de março de 2023.

Para obter um resumo das atualizações preliminares do BCRM e do procedimento de critérios (que será conhecido como Análise de Capital Disponível e Análise da Controladora), consulte o anúncio de comunicado à imprensa a de 28 de fevereiro de 2023.

Uma discussão em vídeo sobre as atualizações propostas com Mahesh Mistry, diretor sênior de critérios de classificação de crédito, e Mathilde Jakobsen, diretora sênior de análise, ambos da AM Best, também está disponível em http://www.ambest.com/v.asp?v=ambholdingscocriteria223.

AM Best é uma agência global de classificação de crédito, editora de notícias e provedora de análise de dados especializada na indústria de seguros. Sediada nos Estados Unidos, a empresa faz negócios emmais de 100 países, com escritórios regionais em Londres, Amsterdã, Dubai, Hong Kong, Cingapura e Cidade do México. Para mais informações, visite www.ambest.com.

Contato

Mahesh Mistry Diretor Sênior de Critérios de Classificação de Crédito, Pesquisa e Análise +44 20 7397 [email protected]

Mathilde Jakobsen Diretora de Análise +31 20 308 [email protected]

Christopher Sharkey Diretor Associado de Relações Públicas +1 908 439 2200, ramal [email protected]

Al Slavin Especialista Sênior de Relações Públicas +1 908 439 2200, ramal [email protected]

