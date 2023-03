Vice-presidente dos EUA inicia em Gana sua viagem por três países africanos

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, encontrou-se com o presidente de Gana, Nana Akufo-Addo, em Acra nesta segunda-feira (27), na primeira etapa de uma viagem a três países da África.

Os Estados Unidos vão entregar um pacote de ajuda de 139 milhões de dólares (R$ 735,5 milhões) a este pequeno país da África Ocidental, que enfrenta uma grave crise econômica.

A viagem de Harris a Gana, Tanzânia e Zâmbia ocorre depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, um democrata, realizou uma cúpula em Washington com líderes africanos em dezembro, uma tentativa de conter a crescente influência da China e da Rússia na região.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Akufo-Addo cumprimentou Harris do lado de fora do palácio presidencial na capital Acra antes da reunião bilateral.

"Estamos ansiosos para usar esta sua visita como um trampolim para renovar e expandir nossas relações", disse o líder de Gana.

O país africano sofre uma crise econômica aguda, com inflação de 50% e uma dívida crescente que levou as autoridades a negociar um crédito de 3 bilhões de dólares (R$ 15,8 bilhões) com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Harris se reuniu com empresários, estudantes, grupos de mulheres e agricultores. Também visitará um forte na cidade de Cape Coast, símbolo da tragédia da escravidão.

Após sua visita a Gana, Harris visitará Dar es Salaam, na Tanzânia, na quarta-feira.

A viagem de Harris faz parte da estratégia dos Estados Unidos de aprofundar os laços com uma região que foi amplamente ignorada pelo republicano Donald Trump.

str/pma/joa/pvh/an/mb/aa

Tags