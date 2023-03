Ucrânia retira funcionários da cidade de Avdiivka, na frente de batalha leste

Os funcionários municipais da cidade ucraniana de Avdiivka, na frente de batalha na região de Donetsk, leste do país, estavam sendo retirados da localidade diante do avanço declarado das forças russas, anunciaram os comandantes militares.

"Avdiivka se parece cada vez mais com um local retirado de filmes pós-apocalípticos. Por isto, tomamos a difícil decisão de retirar (...) os funcionários municipais, que pelo menos tentaram manter a limpeza e a vitalidade da cidade enquanto ainda estavam lá", afirmou o comandante da administração militar local, Vitaliy Barabash, nas redes sociais.

Barabash recomendou que as pessoas deixem a cidade, porque os "foguetes e os projéteis russos não perdoam nada e ninguém".

Há vários meses, as tropas russas tentam tomar a cidade, localizada na linha de frente desde 2014, quando começou a guerra entre as tropas ucranianas e as forças separatistas pró-Kremlin.

Apesar de ficar a apenas 13 quilômetros de Donetsk, capital da região de mesmo nome, sob controle russo, Avdiivka ainda tinha 30.000 habitantes quando o Kremlin iniciou em fevereiro de 2022 a invasão da Ucrânia.

Atingida pela artilharia e, mais recentemente, pela aviação, atualmente resistem apenas 2.400 habitantes na localidade, incluindo quase 2.000 que recebem ajuda humanitária, afirmou Barabash recentemente à AFP.

A cidade é um dos cenários de combates mais complexos da frente de batalha, ao lado de Bakhmut, que fica 60 quilômetros ao norte.

Os russos cortaram em junho uma das principais rotas de acesso à cidade e se posicionaram ao leste e ao sul. Nos últimos meses, as tropas de Moscou avançaram e tomaram o controle de localidades ao sudoeste e ao norte, em uma tentativa de encurralar Avdiivka.

