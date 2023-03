Tornado deixa ao menos menos 23 mortos nos EUA

Autoridades do estado do Mississippi, no sul do país, buscam desaparecidos e afirmam que número de óbitos deve aumentar. Tempestades geram rastro de danos de mais de 100 quilômetros.Autoridades do estado do Mississippi, no sul dos Estados Unidos, disseram neste sábado (25/03) que 23 pessoas morreram após um tornado e fortes tempestades atigingirem a região no dia anterior. A Agência de Gerenciamento de Emergências do Mississippi disse que dezenas ficaram feridas e quatro pessoas também estão desaparecidas devido às tempestades. A entidade acrescentou que o número de mortos deve subir. Acredita-se que o tornado tenha deixado um rastro de danos de mais de 160 quilômetros. Prédios em escombros O Serviço Nacional de Meteorologia recebeu pelo menos 12 relatos de tornados durante a noite por caçadores de tempestades e observadores. Prédios inteiros foram deixados em escombros, e carros viraram de lado enquanto as pessoas escalavam os escombros no escuro. O governador Tate Reeves disse que as autoridades enviaram ambulâncias, apoio médico e recursos de emergência para os afetados. "Muitos no delta do Mississippi precisam de sua oração e da proteção de Deus esta noite", disse. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta que dizia: "Para proteger sua vida, proteja-se agora!" A agência alertou os moradores de que enfrentariam uma "situação de risco de vida". "Destroços voadores podem ser mortais para aqueles pegos sem abrigo. Casas móveis serão destruídas. Danos consideráveis a casas, empresas e veículos são prováveis e a destruição completa é possível." Danos em outros estados O tornado varreu o nordeste do estado com velocidade de 113 quilômetros por hora, com destruição relatada nas cidades rurais de Silver City e Rolling Fork e seguindo sem enfraquecer durante a madrugada em direção dos estados do Alabama, através de cidades como Winona e Amory. O Centro de Previsão de Tempestades alertou sobre a maior ameaça de tornados viria em partes de Arkansas, Louisiana, Mississippi e Tennessee. Tempestades com ventos fortes e granizo foram previstas a partir de leste do Texas e sudeste de Oklahoma em partes do sudeste Missouri e sul de Illinois. No Texas, um possível tornado ocorreu por volta das 5h, danificando casas e derrubando árvores e linhas de eletricidade, disse Cody Powell, gerente de emergência do condado de Wise. O serviço meteorológico não confirmou o tornado, mas danos às casas também foi relatado no condado vizinho de Parker, disse o meteorologista Matt Staley. md (AP, Reuters)