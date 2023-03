Sanções contra Abramovich fizeram Chelsea fechar balanço da temporada 21/22 no vermelho

As sanções impostas pelo governo do Reino Unido ao russo Roman Abramovich, ex-dono do Chelsea, são um dos fatores que explicam o déficit do clube de 121,3 milhões de libras (R$ 778,6 milhões, na cotação atual) na temporada 2021/2022, segundo um comunicado publicado pelos 'Blues' nesta segunda-feira.

O oligarca e multimilionário, que pertenceria ao círculo próximo do presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi sancionado pelo governo britânico em março do ano passado, logo depois da invasão à Ucrânia por parte do exército russo.

O Chelsea, que naquele momento era propriedade de Abramovich, foi colocado sob regime especial, que limitava sua capacidade de venda de ingressos, de organizar eventos e inclusive assinar contratos com jogadores.

Estas restrições ficaram vigentes até 30 de maio do ano passado, dia em que o consórcio dirigido pelo empresário americano Todd Boehly aumentou sua participação e tomou o controle do clube.

Em comunicado, o Chelsea informou que seu faturamento em 2022 foi de 547 milhões de euros (pouco mais de R$ 3 bilhões, na cotação atual), contra os 494,9 milhões de euros (R$ 2,7 bilhões) do ano anterior, apesar das sanções.

As receitas comerciais aumentaram para 201 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão).

Estes resultados financeiros não incluem as contratações dos 'Blues' nas duas últimas janelas de transferências, nas quais o clube gastou mais de 680 milhões de euros (R$ 3,8 bilhões) em novos jogadores.

O clube arrecadou 140 milhões de euros (aproximadamente R$ 780 milhões) com a venda de jogadores como Tammy Abraham, Marc Guehi, Fikayo Tomori e Kurt Zouma.

O Chelsea manteve sua vontade de cumprir o regulamento financeiro da Uefa e da Premier League, apesar dos prejuízos e do impacto das sanções, que poderiam afetar inclusive o faturamento "dos próximos anos".

Os 'Blues' ocupam atualmente a décima posição do Campeonato Inglês, praticamente sem chances de alcançarem a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa, mas ainda seguem vivos na atual edição do torneio continental e serão adversários do Real Madrid nas quartas de final.

