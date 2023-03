Parlamento da Índia suspende sessão após protestos contra expulsão de Rahul Gandhi

A Câmara Baixa do Parlamento da Índia suspendeu a sessão desta segunda-feira (27), depois que alguns legisladores protestaram contra e expulsão do deputado Rahul Gandhi, nome importante da oposição que foi condenado pela acusação de difamar o primeiro-ministro Narendra Modi.

Rahul Gandhi, líder do Partido do Congresso, foi expulso na sexta-feira da Câmara Baixa do Parlamento, depois de ter sido condenado à prisão por difamação contra o chefe de Governo. Ele está em liberdade após o pagamento de fiança.

Os deputados de seu partido interromperam a sessão e o presidente da Câmara decidiu suspender os debates.

"Quero dirigir a Câmara com dignidade", declarou o presidente da Casa Legislativa, Om Birla.

A Câmara decidiu na sexta-feira pela expulsão de Gandhi, sem aguardar o recurso de seu processo.

Gandhi, que não tem vínculo familiar com Mahatma Gandhi, é bisneto de Jawaharlal Nehru, um líder da independência do país que se tornou o primeiro chefe de Governo da Índia.

Rahul Gandhi foi condenado a dois anos de prisão por um tribunal de Gujarat, oeste do país, por ter declarado durante a campanha eleitoral de 2019 que "todos os ladrões têm sobrenome Modi".

O governo Modi é acusado com frequência de usar a justiça para neutralizar os opositores.

