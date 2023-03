Novo líder escocês promete que sua geração 'obterá a independência'

Humza Yousaf, até agora ministro da Saúde do governo regional escocês, foi eleito nesta segunda-feira (27) pelos membros do Partido Nacional Escocês (SNP) para suceder a independentista Nicola Sturgeon como líder da formação.

O político de 37 anos foi eleito para ser o novo primeiro-ministro da Escócia com os votos de 52,1% dos membros do partido, segundo os resultados oficiais.

Ele também é o primeiro muçulmano a liderar um grande partido político no Reino Unido.

Yousaf será designado na terça-feira chefe do Executivo regional pelo Parlamento escocês, após a renúncia inesperada de Sturgeon, 52 anos, em fevereiro. Ela governava a Escócia desde 2014.

O governo regional do país com 5,5 milhões de habitantes é responsável por assuntos-chave como educação, saúde e justiça.

A designação do novo líder é também importante para o futuro do Reino Unido, onde as divisões entre as quatro nações - Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte - se viram exacerbadas pela saída britânica da União Europeia, ocorrida em 2021.

Após o anúncio de sua eleição, o novo líder do SNP declarou que pertence à "geração que vai conquistar a independência" da Escócia em relação ao Reino Unido.

"O povo escocês necessita da independência agora mais do que nunca e nós seremos a geração que obterá a independência", afirmou Youssef após sua eleição.

O governo britânico reagiu recusando esse novo chamado pela autodeterminação.

A gente quer que os políticos "se concentrem nas questões mais preocupantes, baixar a inflação, diminuir o custo de vida, reduzir as filas" hospitalares, afirmou o porta-voz do primeiro-ministro, Rishi Sunak, que, disse, que "deseja trabalhar" com Yousaf sobre esses temas.

Durante os 8 anos em que ficou no poder, Sturgeon defendeu com firmeza o projeto independentista, no centro do programa do SNP, porém, nos últimos tempos, o projeto vinha perdendo força.

Segundo uma pesquisa da YouGov de 13 de março, 46% dos entrevistados eram a favor da independência, contra 50% do mês passado. Incluindo os indecisos, a proporção cai para 39%.

No entanto, a causa independentista se intensificou com o Brexit, que contou com a oposição de 62% dos escoceses, e o SNP defendia a ruptura com Londres como uma forma de voltar à União Europeia.

Durante sua campanha eleitoral, Youssef defendeu que o partido dedicou tempo demais criticando as falhas do governo central britânico e não fez o suficiente para criar a visão de uma Escócia independente.

Sturgeon anunciou sua renúncia em 15 de fevereiro causando surpresa em todos, explicando que não tinha mais a energia necessária após o desgaste de dois mandatos cujos últimos meses estiveram marcados por duros reveses.

Sua popularidade começou a cair em virtude de uma controversa lei escocesa que facilitava a transição de gênero sem aconselhamento médico e a partir dos 16 anos. A nova legislação lhe custou duras críticas de setores feministas, de quem sempre foi próxima.

A Suprema Corte britânica também decidiu no ano passado que o governo escocês não poderia realizar um novo referendo sobre a independência sem o consentimento de Londres, que se opõe ferozmente.

No entanto, a líder afirmou ter "plena confiança" de que seu sucessor conseguirá levar a Escócia à independência.

Nascido em Glasgow, Yousaf fez seu juramento de cargo em inglês e em urdu ao ser eleito deputado do parlamento escocês em 2011 em homenagem aos seus avós paternos, que imigraram do Paquistão há 60 anos.

"Não imaginavam nem em seus sonhos mais loucos que seu neto se tornaria um dia o próximo primeiro-ministro da Escócia", afirmou esse político que explicou ter sido vítima de racismo, especialmente após os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos.

