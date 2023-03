Holanda se recupera e vence Gibraltar em casa (3-0) pela 2ª rodada das Eliminatórias da Euro-2024

A Holanda, que havia estreado nas Eliminatórias para a Eurocopa-2024 com uma derrota diante da França (4-0), reagiu em Roterdã e venceu com facilidade a modesta seleção Gibraltar por 3 a 0, na primeira vitória do técnico Ronald Koeman desde sua volta ao comando da 'Oranje'.

Os gols da partida foram marcados por Memphis Depay (aos 23 minutos) e Nathan Aké (50' e 82').

Depois da vitória da França fora de casa sobre a Irlanda (1-0) no outro jogo do grupo B desta segunda, os 'Bleus' lideram a chave com 6 pontos, à frente de Holanda e Grécia (ambos com 3). Os gregos descansaram nesta rodada.

A seleção de Gibraltar se apresentou como o adversário ideal para que a Holanda se recuperasse da decepção com a goleada de 4 a 0 sofrida em Paris na estreia nas Eliminatórias da Euro-2024, na última sexta-feira, e o duelo atendeu as expectativas.

A equipe novamente comandada por Ronald Koeman dominou à vontade durante os primeiros 45 minutos, embora só tenha conseguido traduzir essa superioridade em gols numa das claras oportunidades que teve: Denzel Dumfries cruzou da direita e Depay se antecipou à saída do goleiro Dayle Coleing desviando de cabeça para o fundo da rede (23').

O segundo gol também veio em uma cabeçada, no início do segundo tempo, desta vez por meio do zagueiro do Manchester City, Nathan Ake (50').

Esse gol e o cartão vermelho dado a Liam Walker um minuto depois, após uma entrada dura no holandês Mats Wieffer, complicaram ainda mais a situação da seleção de Gibraltar, que disputou o restante da partida com uma linha de seis jogadores dentro da área e outra de três apenas alguns metros mais avançada.

Apesar do cerco dos jogadores holandeses, os donos da casa não encontravam uma forma de superar a sólida defesa visitante, até que Aké conseguiu com um chute de longe marcar o terceiro (82) e fechar o placar.

