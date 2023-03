Fifa cancela sorteio do Mundial Sub-20 na Indonésia após pedido de boicote a Israel

O sorteio dos grupos do Mundial Sub-20 da Fifa na Indonésia foi cancelado, anunciaram nesta segunda-feira dirigentes do futebol indonésio, após um pedido do governador de Bali para proibir que a seleção de Israel participe do torneio.

Israel e Indonésia não têm relações diplomáticas e o país do sudeste asiático, que conta com a maior população muçulmana do mundo, é um fervoroso defensor da causa palestina.

A Fifa cancelou o sorteio previsto para a próxima sexta-feira sem dar razões ou nova nada, informou a Federação Indonésia de Futebol (PSSI) em um comunicado.

"O sorteio foi anulado. Poderemos entender isso porque houve uma oposição do governador de Bali", afirmou Arya Sinulingga, membro do comitê diretivo da PSSI, em entrevista coletiva no domingo.

"Israel é um participante e o sorteio não pode ser feito sem todos os participantes", acrescentou.

Wayan Koster, governador de Bali, tinha pedido um boicote à seleção de Israel devido à política indonésia de apoio aos palestinos, em uma carta enviada ao Ministério da Juventude e dos Esportes em março.

O Mundial Sub-20, que reúne 24 equipes, será disputado em várias cidades da Indonésia de 20 de maio a 11 de junho.

É a primeira vez que a seleção de Israel se classifica para o torneio e o governo indonésio se comprometeu a zelar pela segurança de todos os participantes.

Os organizadores tinham em mente que a seleção israelense jogasse em Bali, ilha com a maioria da população hinduísta, para evitar problemas, mas a oposição do governador colocou em dúvida este planejamento.

Em meados de março, centenas de manifestantes, simpatizantes de grupos muçulmanos conservadores, protestaram em Jacarta contra a participação de Israel.

Líderes políticos advertiram que a Indonésia corria o risco de perder a organização da competição e de ser isolada pela Fifa se não resolvesse a questão.

A Indonésia foi o palco de uma das maiores tragédias da história do futebol. Em outubro do ano passado, 135 torcedores morreram em um estádio na ilha de Java.

As autoridades indonésias se esforçaram para restabelecer a reputação do país, suspenso pela Fifa em 2015 devido a interferências governamentais no futebol.

