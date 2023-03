Comunicado do Business Wire :PROMPERÚ

É esperado um total de US$ 18,8 milhões em vendas como resultado da mesa-redonda sobre turismo e exportação realizada no Expo Perú Brasil 2023, que ocorrerá na cidade de São Paulo, de acordo com a Comissão de Promoção do Peru para a Exportação e o Turismo (PROMPERÚ).

Do total comercializado, US$ 16,6 milhões correspondem a exportações e US$ 2,2 milhões, ao turismo, que serão pagos nos próximos doze meses. Isso é o resultado de 979 reuniões de negócios, das quais participaram 78 empresas peruanas e 205 empresas brasileiras.

Entre os produtos para exportação mais procurados estiveram as azeitonas, quinoa, lula congelada, roupas de bebê, roupas masculinas e itens para o setor de fornecedores de mineração relacionados com o risco de desastres.

Dessa forma, alcança-se o objetivo de contribuir para o fortalecimento das relações empresariais entre Peru e Brasil, impulsionando o desenvolvimento de negócios entre as empresas peruanas de exportação e turismo e as empresas brasileiras de importação de produtos e serviços.

A Expo Perú Brasil 2023 será realizada nos dias 21 e 22 de março e também inclui a mesa-redonda de negócios, fóruns para promover o turismo, comércio e investimentos, visitas empresariais, degustações de superalimentos, master classes de culinária, promoção de Pisco e uma exibição cultural.

