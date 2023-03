Comunicado do Business Wire :Ecoppia

A Ecoppia, líder mundial em soluções de limpeza robótica, anunciou um acordo para implementar suas soluções robóticas em quatro projetos desenvolvidos pela Matrix Renewables, a plataforma internacional de energia renovável apoiada pela TPG Rise. Esta colaboração marcará o primeiro projeto da Ecoppia na Espanha.

A Ecoppia implementará dois modelos robóticos nesses locais fotovoltaicos: o Ecoppia H4 e o Ecoppia T4. Ambos os robôs não usam água e realizam uma limpeza altamente eficiente, ao mesmo tempo em que demonstraram ser totalmente seguros nos módulos e na estrutura. A Ecoppia também fornecerá operações e manutenção (O&M) para a frota robótica durante a vida útil dos projetos. As receitas totais esperadas desses projetos durante sua vida útil são estimadas em cerca de US$ 13 milhões, dos quais US$ 3,9 milhões estão na entrega e instalação dos sistemas.

Este anúncio segue o recente anúncio da Ecoppia sobre um projeto de 181,25 MWac no Chile com a ENGIE, com receita total esperada de até US$ 7,2 milhões.

"A colaboração com a Matrix Renewables serve como prova da solidez da tecnologia da Ecoppia e do nível de confiança que a empresa conquistou ao prestar serviços para o setor por mais de uma década", disse Jean Scemama, CEO da Ecoppia. "O fato de a Matrix Renewables ter optado por adotar tecnologias avançadas para otimizar o desempenho da energia solar fotovoltaica demonstra sua liderança no mercado. Estamos orgulhosos de fortalecer nossa presença no Chile e muito entusiasmados em oferecer nossas soluções para o mercado espanhol em rápido crescimento."

Sobre a Ecoppia

Por mais de uma década, a Ecoppia é líder mundial em soluções robóticas de limpeza de painéis fotovoltaicos. Com uma plataforma baseada em nuvem e um conjunto de soluções avançadas, os robôs totalmente autônomos da Ecoppia maximizam de maneira econômica o desempenho dos locais fotovoltaicos em escala de serviços públicos. Gerenciada e controlada remotamente, a plataforma da Ecoppia permite que os locais solares mantenham o desempenho máximo com custos mínimos e intervenção humana. A empresa tem capital aberto com escritórios na Ásia, Oriente Médio, Europa e América Latina.

A Ecoppia em números + 3.900 MW em projetos + 16.650 MW em acordos assinados + 35 projetos de grande porte em 4 continentes + 9 bilhões de painéis limpos

