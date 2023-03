Comunicado do Business Wire :Covalense Digital Solutions

Em 8 meses de lançamento de serviços em Angola, a Africell já possui mais de 7 milhões de assinantes. Para obter um progresso tão rápido, a Africell precisava de uma solução digital de nova era que ajudasse a cumprir seus cronogramas de mercado e fornecer serviços confiáveis em toda a sua cobertura expandindo em Angola.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230326005098/pt/

A visão da Africell de trazer novos produtos ao mercado que fazem uma diferença positiva aos clientes foi facilitada pela Csmart, uma plataforma BSS digital criada para satisfazer os requisitos de crescimento de empresas de telecomunicações inovadoras como a Africell. A solução, criada nos padrões ODA e Open API do TM Forum, auxiliar os clientes a monetizar qualquer modelo de negócios, rede, serviço e experiência em escala.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estamos comprometidos em cumprir a visão da Africell de acessibilidade, confiabilidade e experiência do cliente", diz o diretor executivo da Covalense Digital, Sreenivas Peesapati, acrescentando que "a Csmart iria catapultar a liderança da Africell ao fornecer conectividade perfeita e experiência do cliente em toda a África."

"O crescimento da Africell em Angola superou as expectativas, indicando uma enorme demanda reprimida em Angola por serviços de telecomunicações acessíveis e de qualidade. A Csmart tem sido uma parte essencial da história até agora, que nos dá uma sólida base técnica para construirmos nossa base de clientes em Luanda e Benguela", disse Faissal Abdallah, diretor técnico da Africell Angola.

Sobre a Africell

A Africell é uma operadora de rede móvel em rápido crescimento com presença pan-africana. A Africell fornece cobertura de rede móvel rápida e confiável bem como serviços de tecnologia relacionados a mais de 20 milhões de assinantes. Mediante uma combinação de produtos de voz e SMS, serviços de dados e Afrimoney (plataforma de dinheiro móvel), a Africell ajuda a África subsaariana a compartilhar os extraordinários benefícios a longo prazo da conectividade digital.

Para mais informação, acesse www.africell.com, entre em contato conosco no LinkedIn, ou pelo e-mail [email protected]

Sobre a Covalense Digital Solutions

A Covalense Digital é uma empresa baseada em produtos com foco em criar soluções de ponta no espaço de comunicações como 5G, IoT e IIoT. Seu principal produto, a Csmart, é uma plataforma BSS digital independente de nuvem, atualmente implantada por MVNOs, MNOs, MVNEs e provedores de serviços de satélite a nível mundial. Para saber mais sobre a Covalense Digital, acesse: Covalensedigital.com ou confira suas últimas atualizações corporativas em @CovalensedigitalLinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230326005098/pt/

Contato

Kiran Sundarrajan [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags