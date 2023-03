Comunicado do Business Wire :ASM Global

A ASM Global, através da sua plataforma de responsabilidade social corporativa, a ASM Global Acts, e em parceria com a Honeycomb Strategies, anunciou um plano drástico, o mais agressivo no setor de entretenimento ao vivo, para converter seu portfólio nos recintos mais sustentáveis do mundo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230327005201/pt/

Colorado Convention Center / Photo courtesy of ASM Global

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com início neste ano, a ASM Global dedicará todos os seus recursos a alcançar resultados mensuráveis em todos os seus negócios, usando o mais completo sistema de monitoramento no espaço dos recintos, com a intenção de refletir essa escala e criar impacto coletivo substancial em cada continente onde atua.

A empresa, trabalhando com seus clientes parceiros, já conta com a maior coleção de recintos ecológicos certificados (mais de 40) e que cresce em todo o portfólio.

Ao fazer o anúncio, o presidente e CEO da ASM Global, Ron Bension, afirmou: "Nosso portfólio atual de recintos com certificação LEED definiu o padrão, e, agora, estamos elevando o padrão ainda mais.

"Todo este programa será integrado em todos os relacionamentos com nossos clientes existentes e futuros, como parte do DNA intrínseco da ASM Global.

"Conforme dissemos quando fechamos a parceria com a Honeycomb Strategies no verão americano passado, a demanda oriunda dos nossos clientes mais novos e existentes por inovações de sustentabilidade de última geração vem crescendo continuamente. Nós agora estamos na posição de trabalhar com eles e liderar o setor neste espaço incrivelmente importante."

A ASM Global se comprometeu com o seguinte em todos os seus recintos:

-- Reduzir o consumo de energia em 25% até 2030 a partir do ano de base (2023).

-- Fazer com que 20% de toda a energia consumida seja através de fontes renováveis até 2025.

-- Atingir neutralidade de carbono até 2050.

-- Desviar mais de 50% de resíduos no geral até 2025.

-- Eliminar plásticos de uso único nas áreas de atendimento ao público até 2025.

-- Reduzir o consumo de água em 25% até 2030 a partir do ano de base (2023).

-- Recompensar 50% dos gastos reportáveis aos fornecedores que aderirem a sua política de compra ambiental até 2030.

-- Aumentar as opções à base de plantas (plant-based) nos menus em 35% até 2024 nos recintos da Savor (a divisão de alimentos da ASM Global).

-- Diminuir o desperdício alimentar em 75% até 2026 nos recintos da Savor.

Lindsay Arell, uma das duas responsáveis pela Honeycomb Strategies, afirmou: "O projeto já começou. Selecionamos um grupo de recintos-piloto de diferentes tamanhos, tipos e continentes que já começaram a enviar relatórios com base nas metas. O objetivo é adicionar mais recintos a um ritmo rápido para obter importantes informações de base para 2023".

"Há quase 20 anos, o Colorado Convention Center é líder no quesito sustentabilidade de eventos ao vivo", afirmou John Adams, gerente geral do Colorado Convention Center. "Estamos empolgados em ser um recinto-piloto para este projeto à medida que a ASM Global expande esse compromisso a todos os seus recintos mundialmente".

A ASM Global fechou uma parceria com a WeTrack, empresa SaaS que fornece planejamento, metas de sustentabilidade e soluções operacionais a algumas das maiores marcas esportivas e de entretenimento do mundo, incluindo FIFA, COI, Wimbledon, World Triathlon e muitas outras. O sistema WeTrack foi desenvolvido para ajudar os clientes a monitorarem o progresso em iniciativas de sustentabilidade, ESG (ambiente, segurança e governança) e RSC (responsabilidade social corporativa).

Cada recinto embaixador da ASM Global terá um sistema configurado com os indicadores comuns que a ASM Global quer monitorar junto com metas do recinto específicas para a comunidade na qual atua.

Entre os principais programas e projetos recentes da Honeycomb Strategies estão o Colorado Convention Center, Moscone Center, Philadelphia Eagles, SoFi Stadium, Minnesota Vikings, Barclays Center, Visit Denver, Greenbuild Conference and Expo, Natural Products Expo e Sustainable Brands.

Sobre a ASM GlobalA ASM Global é líder mundial na produção de experiências de entretenimento. Também é líder mundial em estratégia e administração de recintos e eventos, oferecendo soluções personalizadas localmente e tecnologias de ponta para obter o máximo de resultados aos proprietários dos recintos. A rede de recintos de elite da empresa abrange cinco continentes, com um portfólio de mais de 350 das mais prestigiadas arenas, estádios, centros de convenções e exposições, além de locais de artes cênicas. Siga-nos no Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. asmglobal.com

Sobre a Honeycomb StrategiesA Honeycomb Strategies é uma firma de consultoria de sustentabilidade com certificação B-Corp e de propriedade de mulheres, especializada nos setores de hotelaria, esportes e eventos. Trabalhamos com nossos clientes de forma a considerar que suas práticas empresariais e ambientais trabalhem juntas, não sacrificando nem um nem o outro. Acreditamos que, quando uma organização é inovadora e cheia de recursos, ela é bem-sucedida. Com décadas de experiência combinada, gostamos de trabalhar com alguns dos recintos e eventos mais icônicos e sustentáveis do setor. Siga-nos no Instagram e LinkedIn. hcsustainability.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230327005201/pt/

Contato

Jim Yeager breakwhitelight (pela ASM Global) [email protected] Celular: 818-264-6812

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags