China investiga auditoria dos EUA com filial em Pequim por 'operações ilegais'

A empresa de auditoria americana Mintz Group, que na sexta-feira (24) acusou as autoridades chinesas de prenderem cinco funcionários de seu escritório em Pequim, está sendo investigada por atividades "ilegais" - informou o governo chinês nesta segunda-feira (27).

O Mintz Group é "suspeito de operações ilegais", declarou Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, em uma coletiva de imprensa regular.

"O caso agora está sendo investigado", acrescentou.

A porta-voz não deu mais detalhes sobre as investigações em torno dessa empresa especializada em investigações de denúncias de fraude, corrupção, má conduta trabalhista e verificação de antecedentes.

Com sede em Nova York, a auditoria conta com 18 escritórios ao redor do mundo.

Em um comunicado enviado à AFP na sexta-feira, o Mintz Group informou que as autoridades chinesas "prenderam os cinco trabalhadores de seu escritório de Pequim, todos de nacionalidade chinesa, e encerraram as operações" da empresa no país.

O Mintz Group também disse que recorreu a advogados para "dialogar com as autoridades e ajudar (seus) funcionários e suas famílias".

Procurada hoje pela AFP, a empresa não respondeu de imediato.

Em 2017, o diretor da filial do grupo na Ásia e ex-representante em chefe da CIA na China, Randal Phillips, disse que os Estados Unidos precisavam resolver problemas de desequilíbrios estruturais decorrentes de políticas chinesas que penalizavam o comércio.

De acordo com documentos do governo americano, também online, Phillips também havia testemunhado antes da apresentação em 2018 de um relatório de um comitê do Congresso dos EUA sobre as tentativas chinesas de aumentar sua influência no exterior.

Hoje, Phillips trabalha em Singapura, conforme o site da empresa.

