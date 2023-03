Biden declara emergência no Mississippi após tornado

Ao menos 26 pessoas morreram em decorrência de tempestades que atingiram sudeste dos EUA. Há previsão de novas tormentas na região.O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou neste domingo (26/03) uma declaração de estado de emergência no Mississippi após um tornado atingir a região, causando a morte de pelo menos 25 pessoas no estado. Uma pessoa morreu no Alabama. Biden ordenou ajuda federal para complementar os esforços estatais e locais nas áreas afetadas, segundo um comunicado da Casa Branca. A medida disponibiliza fundos para os afetados nos condados de Carroll, Humphreys, Monroe e Sharkey, segundo a nota. A ajuda federal inclui subvenções para alojamentos temporários, reparações de casas e prestações a tarifas reduzidas para cobrir as perdas de bens não cobertos por seguro. Em um comunicado anterior, o Biden afirmou que seu governo fará "todo o possível para ajudar", pelo tempo que "seja necessário". Enquanto isso, o estado de Mississippi, no sul dos Estados Unidos, se prepara para novas tormentas. "Tragédia" "Isso é uma tragédia", tuitou o governador Tate Reeves, falando sobre os "danos devastadores" causados na noite de sexta-feira por fortes ventos que varreram mais de 150 quilômetros do estado do Mississippi, de oeste a leste. O balanço inclui, além dos mortos, dezenas de feridos, segundo os serviços de emergência do estado. Quatro pessoas que estavam desaparecidas foram encontradas, e as equipes de resgate continuam as buscas pelas vítimas. A administradora da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA), Deanne Criswell, agendou visita ao estado neste domingo para avaliar a destruição. O coordenador da agência, John Boyle, foi nomeado para supervisionar as operações federais. Papa pede oração O tornado arrasou quarteirões inteiros da cidade de Rolling Fork, destruindo casas, arrancando a torre de uma igreja e derrubando uma caixa d'água municipal. "Não sei como pode ter havido sobreviventes", resumiu Rodney Porter, surpreso, à agência de notícias AP. Ele mora ao sul de Rolling Fork e durante a tempestade na noite de sexta-feira foi ao local prestar ajuda. Ele disse que houve "devastação total" e que ouviu pessoas gritando por socorro no escuro. "As casas sumiram, estão empilhadas umas sobre as outras com veículos em cima de tudo", resume. Neste domingo, o papa Francisco ofereceu uma oração especial pelo povo do Mississippi, "atingido por um tornado devastador", durante sua bênção semanal de domingo na Praça de São Pedro. md (Reuters, AFP, AP)