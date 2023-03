17 pessoas ficam feridas após brinquedo em parque de diversão desabar na Índia; veja vídeo

Um brinquedo em um parque temático desabou deixando 17 pessoas feridas em Ajmer, na Índia. O caso aconteceu na última terça-feira, 22, e o vídeo rapidamente rodou as redes sociais.

O momento da queda foi gravado por frequentadores do parque de diversão e deixou todos nervosos e espantados. No registro é possível ouvir gritos e ver pessoas correndo para socorrer as vítimas, confira:

Veja o vídeo do momento que o brinquedo desaba e deixar 17 pessoas feridas



#Ajmer Breaking



#Ajmer Breaking

Around 25 people were injured after a swing collapsed in Ajmer, #Rajasthan. condition of 8 critical#India #accident #viral #viralvideo pic.twitter.com/Wa0cyEeG9o

March 21, 2023

Segundo o jornal Mirror, as vítimas não tiveram ferimentos graves. A polícia local concluiu que a queda do brinquedo se deu devido a um cabo que se rompeu da parte central.

Os responsáveis pela manutenção da atração e o dono do parque de diversão serão interrogados e, segundo as autoridades, devem ser responsabilizados.



