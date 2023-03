UE ameaça Belarus com novas sanções se receber armas nucleares russas

O alto representante para a política externa da União Europeia, Josep Borrell, advertiu, neste domingo (26), que o bloco está "preparado" para adotar novas sanções contra Belarus se este país permitir a instalação de armamento nuclear russo em seu território.

"O recebimento por parte de Belarus de armas nucleares russas implicaria uma escalada irresponsável e uma ameaça à segurança europeia. Belarus ainda pode impedir isso, é sua decisão. A UE está preparada para responder com mais sanções", escreveu Borrell no Twitter.

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou ontem que tinha previsto posicionar armamento nuclear tático em Belarus, principal aliado de Moscou na Europa e país fronteiriço com Ucrânia, Polônia e Lituânia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Putin afirmou que se tratava de um movimento similar ao dos Estados Unidos, que possui armas nucleares em suas bases situadas em Bélgica, Alemanha, Itália, Holanda e Turquia.

Para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), esta é uma analogia "totalmente enganosa". "Os aliados da Otan atuam respeitando plenamente os seus compromissos internacionais. A Rússia viola constantemente os seus compromissos de controle de armas, suspendendo recentemente sua participação no tratado [de não proliferação] Novo START", afirmou a porta-voz da aliança militar, Oana Lungescu.

Os especialistas acreditam que um ataque russo provavelmente envolveria o uso de armas de pequeno tamanho, chamadas "táticas", em oposição às armas nucleares "estratégicas", de grande potência e longo alcance.

O presidente bielorrusso Alexander Lukashenko e outras 194 pessoas próximas do regime estão atualmente proibidos de entrar na UE e seus ativos estão congelados.

Belarus também sofre, neste momento, sanções econômicas voltadas contra setores concretos, incluindo o financeiro, o comercial, os de bens de uso duplo (militar e civil), telecomunicações, energia e transportes.

aro/gw/aoc/mb/rpr

Tags