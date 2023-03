Rune elimina Schwartzman na terceira fase do Masters 1000 de Miami

O jovem tenista dinamarquês Holger Rune venceu o argentino Diego Schwartzman neste domingo, pela terceira fase do Masters 1000 de Miami, na qual o espanhol Alejandro Davidovich foi eliminado.

Rune, número 8 do ranking da ATP, venceu Schwartzman (38º) por 6-4 e 6-2 em uma hora e 32 minutos de jogo.

O tenista de Buenos Aires, que vinha de uma eliminação em sua estreia no último Masters 1000 em Indian Wells, vinha de uma vitória em dois sets sobre o chinês Yibing Wu na estreia em Miami, mas neste domingo voltou a mostrar as fraquezas que causaram seu colapso no ranking no ano passado.

No primeiro duelo contra Rune, Schwartzman ficou para trás desde que perdeu o saque no primeiro game.

O argentino de 30 anos desperdiçou sua única chance de quebra no sexto game dando a vitória do primeiro set a Rune, que não diminuiu o ritmo e quebrou Schwartzman no início do segundo set.

Embora o argentino tenha tentado reagir ao quebrar o saque de Rune e empatar em 1 a 1, o prodígio dinamarquês não lhe deu mais chances e acabou levando a melhor pela superioridade no saque, com 7 aces a 1 de Schwartzman.

O argentino ainda continua tentando acertar seu rumo depois de um 2022 em que caiu de 14º para 38º e disse que sofria de problemas de ansiedade na quadra.

Por sua vez, Rune, que aos 19 anos já tem em seu currículo o título do Masters 1000, conquistado em Paris no ano passado, enfrentará o americano Taylor Fritz, campeão de Indian Wells em 2022, que venceu o canadense Denis Shapovalov nas oitavas de final em Miami.

Em outro dos primeiros jogos deste domingo, o espanhol Alejandro Davidovich também se despediu após perder para o americano Tommy Paul por 6-3 e 7-5.

Paul, número 19 do ranking da ATP, pode ser adversário de Carlos Alcaraz nos oitavas de final se o espanhol vencer o sérvio Dusan Lajovic neste domingo.

Davidovich, por sua vez, não conseguiu repetir uma campanha notável em quadras duras como na semana passada em Indian Wells, onde chegou às quartas de final e perdeu para o ex-número 1 do mundo Daniil Medvedev.

No feminino, na categoria WTA 1000, a canadense Bianca Andreescu, campeã do Aberto dos Estados Unidos em 2019, voltou a confirmar sua recuperação ao vencer a americana Sofia Kenin, outra ex-campeã de Grand Slam.

Andreescu, de 22 anos, venceu com parciais de 6-4 e 6-4 neste duelo entre tenistas que buscam recuperar o seu melhor tênis.

Kenin, campeã do Aberto da Austrália em 2020, caiu para a número 164 do mundo, mas nos últimos meses vem melhorando seu desempenho e neste domingo conseguiu colocar Andreescu em apuros.

A canadense se manteve firme e fez mais uma vítima ilustre em Miami, após eliminar a britânica Emma Raducanu, também vencedora do US Open em 2021, e de vencer de virada a grega Maria Sakkari, semifinalista do último torneio de Indian Wells.

-- Resultados deste domingo no Aberto de Miami:

- Masculino

Terceira fase

Tommy Paul (EUA/N.16) x Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.20) 6-3, 7-5

Holger Rune (DIN/N.7) x Diego Schwartzman (ARG/N.31) 6-4, 6-2

- Feminino

Terceira fase

Bianca Andreescu (CAN) x Sofia Kenin (EUA) 6-4, 6-4

Varvara Gracheva (RUS) x Magdalena Frech (POL) 6-1, 6-2

Sorana Cirstea (ROM) x Karolína Muchová (CZE) 7-5, 6-1

Markéta Vondrousová (CZE) x Karolína Plísková (CZE/N.17) 6-1, 6-2

