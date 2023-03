Presidentes dos EUA e Argentina se reunirão na próxima semana em Washington

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai receber o seu homólogo argentino, Alberto Fernández, em Washington na próxima semana, depois de um encontro entre os dois líderes ter sido adiado no ano passado, anunciou a Casa Branca no final do sábado.

A reunião de Biden com Fernández acontecerá paralelamente à segunda Cúpula da Democracia em 29 de março, disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em comunicado no sábado.

Biden e Fernández deveriam ter se encontrado em julho do ano passado. A reunião foi adiada depois de o presidente americano ter testado positivo à covid-19.

Os dois líderes vão "celebrar os 200 anos de relações bilaterais" e vão discutir temas como minerais, mudanças climáticas, espaço e tecnologia, segundo o comunicado.

"Eles também falarão sobre cooperação econômica, sobre seus valores compartilhados de inclusão, democracia e proteção dos direitos humanos".

A Cúpula da Democracia acontecerá de 28 a 30 de março e é patrocinada pelos Estados Unidos, Costa Rica, Holanda, Coreia do Sul e Zâmbia.

A primeira edição da cúpula foi realizada em 2021 e foi liderada por Biden, que fez da luta entre democracias e autocracias um tema central de seu governo.

