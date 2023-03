Peru apreende 2,3 toneladas de cocaína com destino à Turquia

A polícia antidrogas e o Ministério Público peruano apreenderam 2,3 toneladas de cocaína que seriam enviadas por navio à Turquia escondidas entre um carregamento de ladrilhos de majólica, informou o Ministério Público neste domingo (26).

"Durante uma operação de interdição contra o tráfico ilícito de drogas, foi possível apreender 2,3 toneladas de cocaína embaladas em um carregamento de ladrilhos de majólica", afirmou em comunicado.

A droga estava camuflada entre a carga de ladrilhos que partiu do porto de Callao, vizinho de Lima, com destino à Turquia. Segundo as autoridades, "o fato ocorreu no Terminal Portuário DP World..."

A droga apreendida permanece sob custódia da Delegacia Antidrogas da Polícia para prosseguir com as investigações pertinentes.

A Superintendência Nacional de Aduanas também participou da operação.

Em 2022, as autoridades peruanas apreenderam mais de 22 toneladas de cocaína.

O Peru é um dos maiores produtores mundiais de cocaína, com cerca de 400 toneladas por ano, segundo dados oficiais. Além disso, é, juntamente com a Bolívia, um dos maiores produtores de folha de coca - matéria-prima para a cocaína -, depois da Colômbia.

