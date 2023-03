PRINCIPAIS NOTÍCIAS

HONDURAS TAIWAN CHINA: Honduras estabelece relações diplomáticas com a China e rompe com Taiwan

EUA TORNADO MISSISSIPPI: Mississippi enfrenta devastação após tornados que deixaram ao menos 25 mortos

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia pede reunião da ONU para acabar com 'chantagem nuclear' da Rússia

=== HONDURAS TAIWAN CHINA ===

PEQUIM:

Honduras estabelece relações diplomáticas com a China e rompe com Taiwan

China e Honduras anunciaram neste domingo (26) o estabelecimento de relações diplomáticas, uma vitória de Pequim que arrebata um novo aliado de Taiwan, hoje reconhecido por apenas 13 países no mundo.

(diplomacia China Taiwan política Honduras, Central, 820 palavras, já transmitida)

=== EUA TORNADO MISSISSIPPI ===

ROLLING FORK:

Mississippi enfrenta devastação após tornados que deixaram ao menos 25 mortos

O Mississippi começou neste domingo (26) a avaliar a devastação causada pelos tornados que entre sexta e sábado mataram pelo menos 25 pessoas, enquanto novas tempestades são esperadas hoje à noite.

(EUA meteorologia tempestade meioambiente, 581 palavras, já transmitida)

ROLLING FORK:

Tornado deixa 'zona de guerra' no Mississippi

Do lado de fora, casas destruídas, árvores caídas com as raízes expostas. Do lado de dentro, macas se alinham diante de mesas abarrotadas de alimentos. Em Rolling Fork, no estado do Mississippi, onde um tornado semeou o caos e a morte, a ajuda está sendo organizada para as vítimas e os voluntários chegam de cidades próximas.

(EUA clima meteorologia, 576 palavras, já transmitida)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia pede reunião da ONU para acabar com 'chantagem nuclear' da Rússia

A Ucrânia pediu neste domingo (26) uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU para encerrar a "chantagem nuclear" da Rússia, após seu anúncio de implantar mísseis nucleares táticos em Belarus.

(conflito Rússia Belarus Ucrânia nuclear, 754 palavras, já transmitida)

BOGORODITSK, Rússia:

Cidade russa se despede de jovem soldado que morreu na Ucrânia

Sob um céu cinzento e chuva incessante, a cidade russa de Bogoroditsk, 240 quilômetros ao sul de Moscou, deu seu último adeus ao jovem soldado Igor Skubko, um "herói" caído na Ucrânia.

(conflito Rússia Ucrânia, Reportagem, 552 palavras, já transmitida)

PARIS:

Cinema russo tenta resistir no exílio

De Paris a Berlim, Los Angeles ou Istambul, diretores e atores que fugiram da Rússia, após a invasão da Ucrânia, tentam reconstruir lentamente o cinema independente no exílio.

(EUA conflito Rússia cultura França cinema Ucrânia Alemanha Azerbaijão Geórgia Turquia, Ângulo, 655 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

HAVANA:

Cubanos vão às urnas para renovar a Assembleia Nacional

Os cubanos votam neste domingo (26) pela renovação do Parlamento por cinco anos, em uma votação sem surpresas, na qual se apresentam 470 candidatos a deputados para ocupar o mesmo número de cadeiras, e com o abstencionismo como único inimigo a ser derrotado.

(Cuba eleições política parlamento, 492 palavras, já transmitida)

MANÁGUA:

Mídia oficial da Nicarágua publica primeiras imagens de bispo preso

Um veículo oficial da Nicarágua publicou as primeiras imagens em dois meses e meio do bispo Rolando Álvarez, condenado a 26 anos de prisão, enquanto recebia neste fim de semana a visita de seus irmãos em uma prisão perto de Manágua.

(EUA Nicarágua diplomacia, 418 palavras, já transmitida)

WACO:

Trump inicia campanha no Texas e minimiza acusações

Donald Trump minimizou neste sábado (25) as investigações contra ele por supostos pagamentos indevidos, no início de sua campanha presidencial em Waco, Texas, cidade onde uma seita armada confrontou autoridades federais há 30 anos.

(EUA religião conflito eleições política, 470 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

DUBAI:

Arábia Saudita tenta sair do 'atoleiro' da guerra do Iêmen

Oito anos depois de lançar sua campanha militar no Iêmen, a Arábia Saudita quer sair do conflito para se concentrar em seus projetos locais, apesar das poucas expectativas de uma paz duradoura.

(fome conflito diplomacia Arábia política direitos Iêmen Irã, Ângulo, 683 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

- Eliminatórias para a Euro-2024

AFP

