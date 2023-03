Moscou fez de Belarus seu 'refém nuclear', afirma Ucrânia

A Rússia fez de Belarus seu "refém nuclear", disse Kiev neste domingo, um dia depois que o presidente Vladimir Putin anunciou a implantação de armas nucleares táticas no território de seu aliado.

"O Kremlin tomou Belarus como refém nuclear", escreveu no Twitter o secretário do Conselho de Segurança e Defesa da Ucrânia, Oleksii Danilov, considerando que a decisão é "um passo para a desestabilização interna do país".

Putin disse no sábado que "concordou" com o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, em posicionar armas nucleares táticas em Belarus.

Lukashenko, no poder há quase 30 anos, é um importante aliado da Rússia e, em fevereiro de 2022, permitiu que o Kremlin usasse seu território para invadir a vizinha Ucrânia.

Desde então, teme-se que Belarus se junte à ofensiva na Ucrânia, mas Lukashenko respondeu que só o faria se seu país fosse atacado.

Segundo Danilov, o anúncio feito pelo presidente russo "maximiza o nível de percepção negativa" de Putin e Moscou "entre a sociedade bielorrussa".

