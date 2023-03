Manifestante ferido em protesto contra reservatório na França corre risco de morte

Um manifestante ferido no sábado durante um protesto contra a construção de um reservatório de água no centro-oeste da França corre risco de morte, confirmou o Ministério Público neste domingo (26).

No sábado cerca de 30.000 pessoas - segundo os organizadores - protestaram perto das obras do reservatório, cujo objetivo é coletar água para irrigação no verão.

De acordo com o Ministério Público, os incidentes com as forças policiais feriram sete manifestantes, três deles gravemente, incluindo um homem de 30 anos com traumatismo craniano e "seu prognóstico vital continua comprometido".

Os organizadores elevam o número de manifestantes feridos para 200, 40 deles gravemente.

O Ministério Público também informou 29 membros das forças de segurança feridos, dois deles em estado grave.

