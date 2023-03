Mais de 2 mil cabeças de carneiro mumificadas descobertas no templo de Ramsés II no Egito

Mais de 2.000 cabeças de carneiro mumificadas que datam da dinastia ptolomaica foram descobertas no Templo de Ramsés II em Abydos, sul do Egito, anunciaram as autoridades neste domingo (26).

Múmias de ovelhas, cães, cabras, vacas, gazelas e mangustos também foram exumadas por uma equipe de arqueólogos da Universidade de Nova York neste local famoso por seus templos e necrópoles, anunciou o Ministério de Antiguidades e Turismo.

Segundo o diretor do Conselho Supremo de Antiguidades, Mostafa Waziri, estas descobertas permitirão conhecer melhor o templo de Ramsés II e as atividades que decorreram entre a sua construção - durante a 6ª dinastia do Antigo Império (entre 2.374 e 2.140 a.C.) - e o período ptolomaico (323 a 30 a.C.).

Para o professor Sameh Iskandar, chefe da missão americana e citado no mesmo comunicado, estas cabeças de carneiro são "oferendas", que indicam "um culto a Ramsés II" celebrado séculos após a sua morte.

Além dos restos de animais mumificados, a equipe descobriu vestígios de um palácio com paredes de cerca de cinco metros de espessura, datado da 6ª dinastia, bem como várias estátuas, papiros, restos de árvores centenárias, roupas e sapatos de couro.

O local de Abydos, 550 km ao sul do Cairo, é conhecido por seus templos, em particular o de Seti I e suas necrópoles.

As autoridades egípcias anunciam regularmente descobertas arqueológicas nos últimos tempos, qualificadas por alguns especialistas como efeitos de anúncio que têm um alcance político e econômico e não científico.

