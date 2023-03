Itália vence Malta (2-0) nas Eliminatórias para a Euro-2024

Depois de perder para a Inglaterra por 2 a 1 na estreia nas eliminatórias para a Eurocopa da Alemanha-2024, a atual campeã Itália acertou seu rumo neste domingo ao vencer por 2 a 0 em sua visita a Malta com um novo gol do ítalo-argentino Mateo Retegui.

O jogador do Club Atlético Tigre, que veste a camisa 'azzurra' por também ter um passaporte italiano devido à origem siciliana de seu avô, voltou a validar a inusitada aposta do técnico Roberto Mancini.

Depois de estrear com a 'Nazionale' marcando o único gol contra a Inglaterra na quinta-feira, em Nápoles, neste domingo o atacante de 23 anos abriu o placar de cabeça em uma cobrança de escanteio hora aos 15 minutos.

O segundo foi marcado aos 27 minutos por Matteo Pessina, desviando um cruzamento rasteiro de Emerson Palmieri para o gol vazio.

Com a vitória, a Itália segue rumo à Alemanha-2024, onde defenderá o título conquistado em Wembley, em julho de 2021. Os dois primeiros de cada chave se classificam para a Eurocopa.

Com três pontos, a Azzurra está atrás da Inglaterra, líder do grupo C, depois de conquistar sua segunda vitória neste domingo contra a Ucrânia (2-0). Completa a chave a Macedônia do Norte, que descansou nesta segunda rodada.

No Estádio Ta'Qali, nos arredores de Valeta, 17.000 espectadores acreditavam que poderiam surpreender o poderoso vizinho aos 5 minutos, quando Alexander Satariano aproveitou um passe em profunidade e ficou diante do goleiro Gianluigi Donnarumma, que salvou sua equipe com uma grande defesa.

Mas o perigo levado à área italiana parou aí. A superioridade técnica dos visitantes se fez valer. A Itália não precisou fazer muito esforço para reencontrar a vitória em sua luta pela classificação depois de ficar de fora da Copa do Mundo do Catar-2022.

Na próxima Data Fifa, em junho, Malta vai encarar Inglaterra e Ucrânia, enquanto a Itália enfrentará Macedônia do Norte e Ucrânia.

