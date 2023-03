Inglaterra vence Ucrânia (2-0) em Wembley nas Eliminatórias para a Euro-2024

A Inglaterra, vice-campeã europeia, continua imparável nas eliminatórias para a Eurocopa da Alemanha-2024 ao conseguir a segunda vitória em dois jogos, desta vez contra a Ucrânia (2-0), neste domingo, em Wembley, num jogo em que houve homenagens à nação profundamente abalada pela guerra com a Rússia.

Depois de vencer a Itália por 2 a 1 na quinta-feira, a Inglaterra encaminhou a vitória em três minutos, com gols de Harry Kane (37) e Bukayo Saka (40), o destaque da tarde, impondo sua superioridade diante de uma seleção ucraniana com pouco potencial ofensivo.

Com a vitória, a Inglaterra lidera o grupo C com seis pontos, enquanto a Ucrânia tem uma derrota em um jogo. A rodada se encerra neste domingo com a Itália, atual campeã europeia, visitando Malta. A Macedônia do Norte, que completa a chave, descansa nesta rodada.

