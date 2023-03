Coreia do Norte dispara míssil balístico (Seul)

A Coreia do Norte disparou, nesta segunda-feira (noite de domingo, 26, no Brasil), pelo menos um míssil balístico, o mais recente em uma onda de testes com armamentos nas últimas semanas, informaram as forças armadas sul-coreanas.

"A Coreia do Norte disparou um míssil balístico não identificado" na direção do Mar do Japão, informou o estado-maior conjunto de Seul.

