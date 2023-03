Corais do mundo cantam pela paz na Ucrânia

Corais de uma dezena de países uniram suas vozes, neste domingo (26), de diferentes pontos do planeta, para cantar juntos pela paz na Ucrânia, como em Madri, onde a iniciativa teve início há um ano, reunindo quase 300 participantes.

Integrantes de 46 corais de toda a Espanha começaram a cantar por volta do meio-dia (hora local, 07h de Brasília), junto ao museu Rainha Sofia, em um evento do qual participaram outras milhares de pessoas da Europa e da América Latina.

Este ano, somaram-se aos espanhóis corais de 81 cidades e nove países, com mil coristas da Ucrânia cantando com outros de Brasil, Argentina, Colômbia, Dinamarca, Alemanha, Portugal e Venezuela.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Eles entoaram cânticos como "Dona Nobis Pacem" e "Sing an Anthem For Our Peace", escrito especialmente pelo compositor americano Jim Papoulis.

O evento simultâneo, transmitido ao vivo pelo YouTube, foi organizado pela Coros pela Paz, uma iniciativa que começou em Madri no ano passado, um mês depois da invasão russa da Ucrânia e que em seu primeiro encontro reuniu 25.000 participantes.

"Estamos aqui para apoiar meu país natal e para dizer que temos que parar a guerra", afirmou Elena Polyenova, de 48 anos, soprano profissional de Kherson, que trabalhava na ópera de Odessa antes da guerra.

"A música une as pessoas. O coral é um instrumento perfeito para lançar mensagens de unidade e paz", disse à AFP Mariano García, coordenador da Coros pela Paz e regente da Família Coral Santiago Apóstolo, de Madri.

Após assistir ao evento no ano passado, Elena Redondo, de 54 anos, decidiu participar este ano.

"Nós nos esquecemos de que não há apenas esta guerra na Ucrânia, mas muitas outras em todo o mundo e parece que nos habituamos. Acredito que atos como estes são chamados de atenção importantes", afirmou.

vid-hmw/ea/aoc/mb/mvv

Tags