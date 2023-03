Com dois de CR7, Portugal goleia Luxemburgo (6-0) e segue firme rumo à vaga na Euro-2024

O novo Portugal do técnico Roberto Martínez caminha firme rumo à Euro-2024, depois de vencer por 6 a 0 o Luxemburgo, neste domingo, fora de casa com nova dobradinha de Cristiano Ronaldo. Em duas rodadas, foram 10 gols marcados e nenhum sofrido.

Depois dos dois gols na goleada sobre o Liechtenstein, na última quinta-feira, Ronaldo marcou mais dois em Luxemburgo (aos 9 e 31 minutos).

Os outros foram obra de João Félix (15), Bernardo Silva (18), Otávio (7) e Rafael Leão (88).

Neste grupo J, Portugal é o líder com 6 pontos, seguido da Eslováquia com 4 após vencer por 2 a 0 a Bósnia, que se mantém com três pontos, empatada com a Islândia, que atropelou o Liechtenstein (7-0).

