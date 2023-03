Tornado e tempestades deixam ao menos 23 mortos no Mississípi

Ao menos 23 pessoas morreram em decorrência de violentas tempestades e pelo menos um tornado que atingiram o estado do Mississípi, no sul dos Estados Unidos, na noite de sexta-feira, informaram autoridades neste sábado (25).

A agência de gestão de emergências do estado, MEMA, disse que pelo menos quatro pessoas estão desaparecidas e dezenas ficaram feridas, enquanto outras milhares ficaram sem energia em Mississípi, Alabama e Tennessee.

A agência informou, ainda, temer que o número de mortos aumente.

"É uma tragédia", reagiu no Twitter o governador do estado, Tate Reeves, ressaltando que uma das cidades mais atingidas foi Silver City.

"Pelo menos 23 habitantes do Mississípi morreram por causa de tornados violentos ontem à noite. Sabemos que muitos mais estão feridos. Equipes de busca e resgate continuam ativas", destacou o governador.

"A perda será sentida nestas cidades para sempre. Por favor, ore para que a mão de Deus esteja com todos aqueles que perderam familiares e amigos", acrescentou.

As operações de busca e resgate estão em andamento nos condados de Sharkey e Humphreys, cerca de 110 quilômetros ao norte de Jackson, a capital do estado, informou a MEMA pelo Twitter.

"Minha cidade se foi", disse o prefeito de Rolling Fork, Eldridge Walker, no condado de Sharkey, à WJTV: "Devastação: quando olho ao meu redor, é tudo o que vejo", acrescentou.

O presidente Joe Biden afirmou, em nota, ter visto as imagens "dolorosas" da área e ressaltou que seu governo fará "tudo o possível para ajudar (...) enquanto for necessário".

A moradora Patricia Perkins, que trabalha em uma loja de ferragens local, disse à AFP que "quase tudo foi apagado".

Outra moradora da área, Shanta Howard, disse à afiliada da ABC, WAPT, que os moradores tiveram que ajudar a remover os mortos dos escombros de suas casas.

"Foi como se não tivéssemos sido avisados. Não sabíamos o que estava acontecendo", disse Tracy Harden, dona do Chuck's Dairy Bar em Rolling Fork, aos prantos ao ser entrevistada pela CNN.

Woodrow Johnson, um funcionário público do condado de Humphreys, disse à CNN que sua esposa o acordou assustada com o barulho. "Foi uma coisa muito assustadora", disse Johnson, acrescentando que a casa de seu vizinho, um trailer, havia "desaparecido completamente".

O Serviço Nacional de Meteorologia alertou os moradores neste sábado que "os riscos persistirão mesmo depois que as tempestades tenham passado".

Imagens na televisão mostraram casas destruídas e escombros espalhados pelas ruas.

Malary White, porta-voz da MEMA, afirmou que não é possível avaliar os danos até que os funcionários consigam fazer uma inspeção completa à luz do dia. "Quanto aos números oficiais de danos, não os teremos até amanhã", disse.

"Nossa maior prioridade neste momento, especialmente para os socorristas locais, é a segurança da vida e a responsabilidade das pessoas e nos assegurarmos de que estejam a salvo", afirmou à emissora WJTV, afiliada da CBS News.

O Serviço Nacional de Meteorologia de Jackson informou no início deste sábado que o alerta de tornado havia passado. "Chuvas e trovoadas adicionais são esperadas em toda a nossa área", tuitou, acrescentando que "não se espera que sejam severas".

Os tornados, fenômenos meteorológicos tão impressionantes quanto difíceis de prever, são habituais nos Estados Unidos, especialmente no centro e no sul do país. Em dezembro de 2021, cerca de 80 pessoas morreram depois que tornados atingiram o estado do Kentucky.

