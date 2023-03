Policial é morto a tiros na Guiana Francesa durante operação contra garimpo ilegal

Um policial francês foi morto a tiros na Guiana Francesa enquanto participava de uma operação para combater a mineração ilegal de ouro, disse uma fonte próxima ao caso neste sábado (25).

O presidente Emmanuel Macron expressou em nota "a sua grande emoção", saudando "a coragem e a memória deste suboficial, que caiu sob o fogo".

O soldado morto, de 35 anos, pertencia ao Grupo de Intervenção da Gendarmaria Nacional (GIGN) e operava no local de extração de ouro de Dorlin, disse a mesma fonte.

Este local está localizado no centro deste território francês na América do Sul, fazendo fronteira com o Brasil e o Suriname, onde esta atividade ilegal é uma fonte significativa de contaminações.

Em 2022, as autoridades francesas realizaram mais de mil patrulhas na floresta contra o garimpo ilegal e apreenderam 59 quilos de mercúrio e 5 quilos de ouro, segundo balanço da prefeitura.

De acordo com mineradores locais, todos os anos "garimpeiros", a maioria deles brasileiros, extraem ilegalmente dez toneladas de ouro da Guiana Francesa.

A mineração ilegal de ouro, praticada por cerca de 6 mil pessoas, segundo a prefeitura local, utiliza mercúrio, metal tóxico que polui solos e cursos d'água e promove o desmatamento.

O combate a esse fenômeno é complicado por seu caráter transfronteiriço, já que o garimpo ilegal opera nas duas margens dos rios Oyapoque e Maroni, fronteiras entre o departamento francês e, respectivamente, Brasil e Suriname.

O GIGN foi criado em 1974 após a tomada de reféns em 1972 nos Jogos Olímpicos de Munique (Alemanha), é formado por gendarmes especializados em intervenções complicadas.

