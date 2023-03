PRINCIPAIS NOTÍCIAS

LULA VIAGEM CHINA: Com pneumonia, Lula adia indefinidamente viagem à China

CÚPULA LATAM: Cúpula Ibero-Americana discute crise alimentar

EUA TORNADO MISSISSIPPI: Tornado e tempestades deixam ao menos 23 mortos no Mississippi

=== LULA VIAGEM CHINA ===

BRASÍLIA:

Com pneumonia, Lula adia indefinidamente viagem à China

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu adiar sua viagem à China, prevista para este domingo, "em função de orientação médica" devido a um quadro de pneumonia leve, informou a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto neste sábado (25).

(diplomacia Brasil China, Central, 450 palavras, já transmitida)

=== CÚPULA LATAM ===

SANTO DOMINGO:

Cúpula Ibero-Americana discute crise alimentar

A sessão plenária da Cúpula Ibero-Americana começou neste sábado (25) na República Dominicana com a crise alimentar como destaque da agenda e apela a um sistema financeiro "mais justo" para enfrentar as consequências da pandemia e da invasão russa da Ucrânia.

(República-Dominicana diplomacia cúpula política Latam Espanha Andorra Portugal, Central, 498 palavras, já transmitida)

=== EUA TORNADO MISSISSIPPI ===

WASHINGTON:

Tornado e tempestades deixam ao menos 23 mortos no Mississippi

Ao menos 23 pessoas morreram em decorrência de violentas tempestades e pelo menos um tornado que atingiram o estado do Mississippi, no sul dos Estados Unidos, na noite de sexta-feira, disseram autoridades neste sábado (25).

(EUA clima meteorologia, 450 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

WACO:

Trump inicia campanha em Waco, antigo reduto de uma seita armada nos EUA

Investigado por pagamentos indevidos, Donald Trump lidera seu primeiro evento de campanha para as eleições presidenciais dos Estados Unidos neste sábado (25) na cidade texana de Waco, cenário há 30 anos de um ataque mortal contra uma seita que entrou em conflito com autoridades federais.

(EUA religião conflito eleições política, 421 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Herói de 'Hotel Ruanda' é libertado após mais de 900 dias preso

Paul Rusesabagina, que inspirou o herói do filme "Hotel Ruanda" e que estava detido por críticas ao governo ruandês, foi libertado tarde da noite desta sexta-feira (24) depois de mais de 900 dias preso em seu país.

(prisioneiros Ruanda EUA Catar Bélgica, 467 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

SAINTE-SOLINE, França:

Vários feridos em protesto contra reservatório de água na França

Vários manifestantes e policiais ficaram feridos neste sábado (25), alguns gravemente, em confrontos no centro-oeste da França durante um protesto contra reservatórios de irrigação denunciados por estocar água a serviço do agronegócio.

(clima meioambiente França água polícia manifestação agricultura, 429 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

Sob pressão da Alemanha, UE flexibiliza proibição de motores de combustão

A Comissão Europeia e a Alemanha anunciaram neste sábado (25) que chegaram a um acordo para desbloquear um texto-chave do plano climático europeu sobre emissões de CO2, graças à flexibilização da proibição de motores térmicos a partir de 2035.

(UE indústria clima lei diplomacia meioambiente gasolina eletricidade Alemanha automóvel, 661 palavras, já transmitida)

KIEV:

Monges resistem a deixar mosteiro histórico em Kiev por ordem do governo

No principal mosteiro ortodoxo da Ucrânia, em Kiev, os monges garantem que a ordem emitida pelo governo para desocupar o local "carece de base legal" e querem permanecer o tempo que for possível.

(religião conflito Rússia Ucrânia, Ângulo, 621 palavras, já transmitida)

LVIV:

Lembranças de amor e luto nos túmulos de soldados ucranianos

Ao contrário dos silenciosos cemitérios civis, o campo-santo militar de Lviv, no oeste da Ucrânia, é um lugar animado e as sepulturas estão decoradas com pelúcias, cigarros, xícaras de café... Pequenas demonstrações de amor e luto.

(conflito Rússia Ucrânia, Reportagem, 623 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

