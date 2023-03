Novo CT da seleção argentina recebe nome de Lionel Messi

A Associação Argentina de Futebol (AFA) renomeou neste sábado o complexo esportivo da seleção nacional localizado em Ezeiza (50 quilômetros ao sul de Buenos Aires) como "Lionel Andrés Messi", em uma homenagem que contou com a presença do craque e capitão da atual campeã mundial.

A mudança de nome do CT onde todos os jogadores convocados treinam e se concentram foi realizada em ato neste sábado dentro do novo complexo que está em construção, e que substitui Julio Grondona, ex-presidente da AFA e ex-vice-presidente da Fifa, que idealizou essa construção e morreu em 2014.

O encontro contou com a presença dos capitães dos clubes da primeira divisão, jogadores, dirigentes e ex-companheiros de Messi, entre eles Sergio "Chiquito" Romero, Javier Mascherano, Fernando Gago, Mariano Andújar e Marcos Rojo, companheiros do astro na seleção argentina vice-campeã na Copa do Mundo do Brasil-2014.

Messi, de 35 anos, descobriu a pedra fundamental juntamente com o presidente da AFA, Claudio Tapia, com uma placa onde se lê "Conjunto Desportivo Ezeiza Lionel Andrés Messi, nome instituído pelo honorável Conselho Executivo da AFA ao símbolo e prodígio admirável da Seleção Argentina".

O complexo esportivo de 48 hectares está localizado na rodovia Ricchieri, a poucos metros do aeroporto internacional de Ezeiza.

"Sou daqueles que pensam que as homenagens têm de ser feitas em vida. Isto é muito especial para mim pelo que este complexo significa. Venho a este CT há quase 20 anos e desde o primeiro dia que entrei senti uma energia muito especial. É um lugar sensacional. Quero agradecer por este reconhecimento", disse Messi em um breve discurso diante dos presentes.

"Passei momentos muito difíceis, muito ruins com a seleção, mas sempre que vim para cá senti uma felicidade. É muito especial que depois de tanto tempo leve meu nome", acrescentou o craque, que na quinta-feira marcou, de falta, o 800º gol de sua carreira profissional e o 99º com a camisa 'albiceleste' em um amistoso contra o Panamá (2-0).

O astro da cidade de Rosário detém boa parte dos recordes com a camisa argentina, já que é o maior artilheiro da história (99), o jogador com mais partidas disputadas (173 partidas oficiais), foi campeão mundial no Catar-2022, campeão mundial sub-20 na Holanda-2005, campeão da Copa América Brasil-2021 e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008.

Após o evento, o elenco da seleção argentina iniciou o último treino da semana para o amistoso de terça-feira contra Curaçao, em Santiago del Estero (norte), mas antes da segunda-feira seguirá para o Paraguai, onde a Conmebol os homenageará antes da cerimônia de gala que será realizado o sorteio dos grupos da Copa Libertadores e da Sul-Americana 2023.

