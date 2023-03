Lula adia indefinidamente viagem à China por pneumonia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deveria se encontrar com Xi Jinping na China na terça-feira, adiou indefinidamente a viagem "em função de orientação médica" devido a uma pneumonia leve, informou a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto neste sábado (25).

A viagem seria mais uma etapa da promessa de Lula de recuperar o peso do Brasil na geopolítica mundial após o isolacionismo promovido por seu antecessor, Jair Bolsonaro.

Além de potencializar os negócios com o principal parceiro comercial do Brasil, Lula tinha a intenção de apresentar ao líder chinês sua proposta de criar um grupo de países para mediar o fim da guerra na Ucrânia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Em função de orientação médica", Lula "resolveu adiar sua viagem à China. O adiamento já foi comunicado para as autoridades chinesas", diz a nota do Planalto, que não informou nenhuma nova data para a viagem.

"Após avaliação clínica, foi feito diagnóstico de broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A, sendo iniciado tratamento", explicou Ana Helena Germoglio, coordenadora-geral da equipe de Saúde da Presidência da República, citada no comunicado.

Originalmente, a viagem estava marcada para este sábado, mas Lula foi diagnosticado ontem com uma "pneumonia leve" e adiou a viagem em um dia, para domingo.

Na sexta-feira, o presidente permaneceu no Palácio da Alvorada e se reuniu com ministros e lideranças do Congresso. Sua condição era estável e ele estava sendo medicado.

Contudo, ele decidiu suspender indefinidamente a viagem após nova avaliação médica neste sábado.

"Apesar da melhora clínica, o serviço médico da Presidência da República recomenda o adiamento da viagem para a China até que se encerre o ciclo de transmissão viral", informou a médica do presidente.

O primeiro compromisso da agenda oficial seria na terça-feira, um encontro com o líder chinês. A visita estava prevista para durar até a próxima sexta.

Com Xi Jinping, Lula também conversaria sobre "comércio, investimentos, reindustrialização, transição energética, mudança climática, acordos de cooperação", segundo o Palácio do Planalto.

Uma enorme delegação com mais de 200 empresários, com destaque para o setor agropecuário, já havia chegado ao país asiático esta semana para avaliar novos mercados para os produtos brasileiros e atrair investimentos.

No ano passado, o intercâmbio comercial entre os dois países superou a cifra de 150 bilhões de dólares (quase 800 bilhões de reais, na cotação atual).

A visita ao gigante asiático fecharia o terceiro mês da terceira presidência de Lula, que já visitou outras capitais prioritárias para o Brasil desde que tomou posse em 1º de janeiro, como Buenos Aires e Washington.

Com seus quase 80 anos, a saúde de Lula tem sido motivo de preocupação em tempos recentes. Em novembro, o presidente foi submetido a um procedimento para a remoção de uma lesão na laringe.

Lula, que costuma apresentar problemas na voz, foi diagnosticado com câncer na laringe em 2011 e teve um tumor retirado. Desde então, os resultados médicos mostraram remissão completa do câncer.

rsr/dga/rpr

Tags