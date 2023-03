Espanha vence Noruega (3-0) em sua estreia nas Eliminatórias da Euro-2024

A nova Espanha comandada pelo técnico Luis de la Fuente iniciou sua caminhada nas eliminatórias para a Eurocopa-2024 com uma vitória em casa por 3 a 0 sobre a Noruega, com dois gols do estreante Joselu nos minutos finais.

No primeiro jogo após o fiasco na Copa do Mundo do Catar e a saída do treinador Luis Enrique Martínez, a 'Roja' conseguiu uma vitória suada, embora por muitos minutos a equipe tenha pecado pelo jogo monótono com que fechou a primeira etapa e o goleiro Kepa evitou que a Noruega desse um susto.

No entanto, tudo começou bem para os espanhóis, já que Dani Olmo abriu o placar no início da partida (13). Mas depois a Espanha cedeu o controle do jogo para os noruegueses, que não puderam contar com o astro Erling Haaland, lesionado, mas a equipe teve várias chances de marcar, a mais clara delas por meio de Alexander Sorloth (80).

A entrada de Dani Ceballos e Joselu nos últimos minutos revolucionaram a Roja, com o atacante do Espanyol, que fez sua primeira partida internacional aos 32 anos, marcando dois gols em dois minutos (84 e 85) para garantir os três pontos no estádio La Rosaleda, em Málaga.

Também no Grupo A a Escócia venceu o Chipre por 3 a 0, com uma dobradinha de Scott McTominay nos minutos finais e conquistou seus três primeiros pontos.

A seleção escocesa saiu na frente no primeiro tempo com um chute de primeira do zagueiro do Aston Villa, John McGinn (21), mas só conseguiu garantir o triunfo com a entrada de McTominay, que jogou apenas os últimos 25 minutos.

O meia do Manchester United marcou o segundo para sua equipe de pé esquerdo de dentro da pequena área após dominar a bola com a coxa (87) e fechou o placar com um chute de pé direito na altura da marca do pênalti já nos acréscimos (90+3).

afp-mcd/pm/aam

