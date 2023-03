Candidatura catari para compra do Manchester United apresenta nova oferta

A candidatura catari, favorita à aquisição do Manchester United, apresentou uma nova oferta, noticiou este sábado a imprensa britânica.

Segundo a agência Press Association e o jornal The Guardian, o xeque Jassim Bin Hamad al-Thani, presidente do Qatar Islamic Bank (QIB), reviu sua segunda oferta, apresentada na quarta-feira.

Os candidatos conhecidos à compra do gigante do futebol europeu são três. Além do banco catari, estão o milionário britânico Jim Ratcliffe, dono do grupo petroquímico INEOS, e o empresário finlandês Thomas Zilliacus. Outras propostas podem estar à espreita no momento.

Segundo a imprensa britânica, a oferta catari e de Ratcliffe rondariam os 5 bilhões de libras (6,11 bilhões de dólares).

Essa soma seria um recorde mundial para um clube em um esporte coletivo, mas ficaria abaixo dos 6 bilhões esperados pela família Glazer, atual proprietária do United.

Ratcliffe e representantes do xeque catari visitaram separadamente as instalações do clube e Old Trafford na semana passada.

A oferta finlandesa, segundo a imprensa, seria inferior, mas Zilliacus propõe deixar 50% do capital do clube nas mãos dos torcedores.

Após a primeira rodada de ofertas em fevereiro, a imprensa noticiou que havia oito potenciais compradores interessados.

O prazo para a apresentação das segundas ofertas terminou na quarta-feira, mas foi prorrogado até sexta-feira, de acordo com a rede de televisão Sky.

