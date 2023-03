Brasil perde para Marrocos (2-1) em amistoso em Tânger

Em seu primeiro amistoso após a Copa do Mundo de 2022, o Brasil perdeu neste sábado em Tânger para o Marrocos, seleção que terminou em quarto lugar no Mundial do Catar.

Os meio-campistas Sofiane Boufal (29) e Abdelhamid Sabiri (79) deram a vitória aos africanos diante de uma equipe desfalcada do lesionado Neymar e com muitas caras novas, e que pela primeira vez em quase sete anos não contou com Tite á beira do campo.

Depois de fracassar na Copa, em que a seleção foi eliminada pela Croácia nos pênaltis nas quartas de final, o treinador deixou o cargo e o técnico da seleção Sub-20, Ramon Menezes, assumiu interinamente.

O capitão Casemiro (67) chegou a empatar com um chute de fora da área com uma falha clamorosa do goleiro Yassine Bounou, grande destaque dos norte-africanos no Catar, mas os marroquinhos voltaram a ficar em vantagem 12 minutos depois.

Antes de a bola começar a rolar no o estádio Ibn Batouta lotado na cidade marroquina, as duas seleções homenagearam o "Rei" Pelé, falecido em dezembro passado, aos 82 anos, em decorrência de um câncer.

