Bispo alemão admite 'falhas' no tratamento de abusos sexuais e renuncia

O bispo católico da cidade alemã de Osnabrück, Franz Josef Bode, renunciou às suas funções reconhecendo "falhas pessoais" no tratamento de abusos sexuais em sua diocese, um pedido aceito neste sábado (25) pelo papa Francisco.

"Reconheço expressamente a minha responsabilidade e as minhas falhas pessoais", declarou o prelado de 72 anos, pressionado desde a publicação, em setembro, de um relatório da Universidade de Osnabrück, no noroeste da Alemanha, acusando-o de faltar aos seus deveres no tratamento de agressões sexuais contra menores em sua diocese.

O papa "aceitou a renúncia", disse o Vaticano, que até agora rejeitou as renúncias motivadas por escândalos de outros altos dignitários da Igreja alemã.

Franz Josef Bode, bispo de Osnabrück desde 1995 e vice-presidente da conferência episcopal, fez uma declaração em forma de mea culpa.

"Durante muito tempo lidei mais com os culpados e a instituição do que com as vítimas. Eu avaliei mal os fatos. Muitas vezes atuo de forma hesitante e às vezes tomei más decisões", reconheceu.

O prelado, que voltou a "pedir perdão" às vítimas, mencionou também problemas de saúde como motivo de sua renúncia.

Até agora, ele havia descartado renunciar e se envolveu no processo de modernização empreendido pela Igreja Católica alemã em favor da bênção das uniões homossexuais, do casamento dos padres e de um lugar mais importante para as mulheres.

