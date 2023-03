Alemanha simplificará o procedimento administrativo para mudar de gênero

O governo de Olaf Scholz chegou a um acordo que abre caminho para a simplificação do procedimento administrativo para pessoas que desejam mudar de gênero, há muito tempo reivindicado pela comunidade LGBTQIA+, informaram fontes parlamentares neste sábado (25).

"Como grupo parlamentar do SPD, saudamos expressamente o fato de que a lei de autodeterminação está finalmente avançando", disse à AFP Jan Plobner, porta-voz do Partido Social-Democrata para questões de pessoas transgênero no Bundestag.

Segundo este acordo, revelado pelo jornal Süddeutsche Zeitung, as pessoas transexuais, intersexuais e não binárias deverão futuramente apresentar uma autodeclaração simples caso pretendam alterar o seu nome ou menção de gênero no registo civil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atualmente, os procedimentos são definidos por uma lei datada da década de 1980, que de fato considera a mudança de gênero como um "distúrbio mental". As pessoas que desejam mudar de gênero devem apresentar dois pareceres de especialistas psicológicos e é o tribunal de instância competente quem decide.

O procedimento é longo, caro e degradante para as pessoas afetadas.

"O procedimento indigno" ao qual são submetidos "em breve ficará no passado", disse Plobner.

O acordo entre os Ministérios da Justiça e da Família permitirá que o projeto de autodeterminação seja concluído, "para que a legislação possa ser aplicada em breve", disse Sven Lehmann, representante do governo para os direitos da comunidade LGBTQIA+.

Em relação aos menores de 14 anos, apenas os pais ou tutores podem iniciar um procedimento.

Um tempo de reflexão também está planejado. Somente depois de três meses é que a mudança de gênero no registo civil entrará em vigor.

Um novo pedido de mudança de gênero só será possível após um ano.

bur-ilp/mab/pc/aa

Tags