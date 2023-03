Uruguai e Japão empatam em 1 a 1 em amistoso em Tóquio

A seleção uruguaia iniciou um novo ciclo com um empate em 1 a 1 com o Japão, em amistoso disputado nesta sexta-feira no Estádio Nacional de Tóquio.

A 'Celeste' abriu o placar no primeiro tempo com o meia do Real Madrid Federico Valverde, que acertou um belo chute de fora da área no travessão e, no rebote, tocou de cabeça para o gol vazio (38').

Mas os 'Samurais Azuis' empataram na segunda etapa com Takuma Nishimura (75'), após uma jogada em velocidade do ataque Japonês.

Com muitas caras novas e um técnico interino, o Uruguai visitou a capital japonesa querendo deixar para trás o fraco desempenho na Copa do Mundo de 2022, com a eliminação na fase de grupos.

O time que foi a campo não teve nenhum de seus nomes de referência: Luis Suárez (Grêmio), Edinson Cavani (Valencia/ESP), Diego Godín (Vélez Sarsfield/ARG); além de outros jogadores importantes como Rodrigo Bentancurt (Tottenham/ING), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) e Darwin Núñez (Liverpool/ING).

"É hora de mostrar as caras jovens, que também são jogadores de elite", disse o técnico Marcelo Broli, que vai dirigir a seleção uruguaia somente nesta janela de datas Fifa.

Na próxima terça-feira (28), a 'Celeste' enfrenta em Seul a Coreia do Sul, que com quem empatou sem gols na fase de grupos do Mundial do Catar.

