Sem medalhões, Alemanha chega com 'sangue novo' para amistoso contra o Peru

Sem as suas principais referências, a seleção alemã recebe com 'sangue novo' o Peru neste sábado (25), em um amistoso em Mainz, no primeiro jogo da equipe após o fracasso na Copa do Mundo de 2022.

O técnico Hansi Flick decidiu testar novos jogadores contra a equipe sul-americana já de olho na próxima Eurocopa, que será disputada entre junho e julho do ano que vem na Alemanha.

"Temos a intenção de promover a estreia de todos os novos jogadores", disse o treinador de 58 anos, que convocou para os amistosos contra Peru e Bélgica 24 jogadores, vários deles em destaque na Bundesliga.

Um desses nomes é o atacante Mergim Berisha, de 24 anos, artilheiro do Augsburg.

"Nossa tarefa é preparar a equipe no geral. Temos aproximadamente um ano para a Eurocopa. Sabemos que precisamos de estabilidade e opções para cara posição", acrescentou Flick.

As principais ausências do elenco da seleção tetracampeã mundial são as do zagueiro Antonio Rudiguer, do meia Ilkay Gundogan e dos atacantes Leroy Sané e Thomas Müller.

Dos 26 jogadores convocados para o Mundial do Catar, 11 ficaram fora da lista atual: quatro por lesão e os demais por decisão técnica, informou a imprensa alemã.

Contra o Peru, a Alemanha começa uma sequência de 14 amistosos nos próximos 15 meses até o início da Euro.

O time fez no dia 1º de dezembro do ano passado seu último jogo, contra a Costa Rica (vitória por 4 a 2), pelo Grupo E da Copa do Mundo.

Na próxima terça-feira (28), a seleção alemã recebe a Bélgica em Colônia.

O time peruano, comandado pelo técnico Juan Reynoso, está concentrado em Frankfurt e no sábado viajará até Mainz para o confronto.

Os sul-americanos chegam com a maior parte dos jogadores que estiveram na derrota para a Austrália nos pênaltis na repescagem para a Copa do Mundo de 2022, em junho do ano passado.

Liderada pelo atacante Gianluca Lapadula, a seleção convocou 25 jogadores e estava treinando desde a última segunda-feira em Madri.

"Ninguém pode negar que a Alemanha é um adversário histórico (...) É uma equipe moldada para atacar. Seus números são impressionantes", declarou Reynoso em entrevista.

"Por que não pensar em uma vitória contra uma seleção como a Alemanha? Temos que lutar sempre, em todos os jogos. Temos que treinar muito bem", afirmou, por sua vez, Lapadula.

O amistoso, que será disputado na Mewa Arena de Mainz, terá a arbitragem da italiana Maria Sole Ferrieri.

Prováveis escalações:

Alemanha: Kevin Trapp - Josha Vagnoman, Marius Wolf, Malick Thiaw, David Raum - Joshua Kimmich, Mergim Berisha, Kevin Schade, Felix Nmecha - Serge Ganabry, Niclas Füllkrug. Técnico: Hansi Flick.

Peru: Pedro Gallese - Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco - Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, André Carrillo, Andy Polo - Gianluca Lapadula. Técnico: Juan Reynoso.

