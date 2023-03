Seleção buscará equilíbrio defensivo contra Marrocos, diz Ramon

A Seleção Brasileira vai buscar equilíbrio defensivo quando enfrentar o Marrocos em amistoso no sábado, em Tânger, respeitando um adversário que foi semifinalista na Copa do Mundo de 2022, disse nesta sexta-feira o técnico interino Ramon Menezes.

"Eu sempre falo do equilíbrio, de fazer uma equipe bem equilibrada no setor defensivo com algumas variações quando temos a bola", disse Ramon em entrevista coletiva prévia à partida.

"Mas quando a gente tem a bola, toda a liberdade para esses jogadores mostrarem o futebol brasileiro, que é improviso, criatividade, que é o que eles fazem de melhor nos clubes que atuam", acrescentou.

Ramon, de 50 anos, assumiu de forma interina a Seleção no lugar de Tite, que deixou a equipe após a eliminação nas quartas de final do Mundial do Catar.

Ele comandou a Seleção Sub-20 que em fevereiro foi campeã sul-americana e que vai disputar a Copa do Mundo da categoria na Indonésia entre maio e junho.

A princípio, ele fica à frente do time principal até que a CBF encontre um novo treinador. Segundo vários veículos de imprensa, o principal candidato é o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid.

"Estamos aqui também para fazer um ótimo jogo diante de Marrocos", disse Ramon. "Nós respeitamos, e muito, a equipe de Marrocos. É uma seleção muito forte, mas a nossa convocação é muito equilibrada também.

Sem os lesionados Neymar, Thiago Silva, Marquinhos e Richarlison, o treinador convocou dez jogadores que estiveram no Catar e outros dez estreantes na Seleção, entre eles cinco campeões do Sul-Americano Sub-20.

"Tem vários jogadores jovens para quem é a primeira vez, mas aqui é a Seleção Brasileira e a exigência para vencer é a maior possível, como sempre", disse o capitão da equipe, o volante Casemiro.

O camisa 5 é um dos mais experientes entre os convocados por Ramon, que também tem à disposição o goleiro Ederson, o zagueiro Éder Militão, o meia Lucas Paquetá e os atacantes Vinícius Júnior, Rodrygo e Antony.

"Vai ser um jogo de muito respeito amanhã, de muita dificuldade. Têm grandes jogadores, jogadores que jogam contra nós em nossos clubes", afirmou Casemiro.

"Fizeram uma grande Copa do Mundo, ficaram em quarto, na nossa frente. Sem dúvida, sabemos que vai ser um grande jogo", concluiu.

