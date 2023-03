Primeiro grande incêndio do ano na Espanha continua queimando incontrolavelmente

O primeiro grande incêndio florestal do ano na Espanha, que obrigou à retirada de cerca de 1.500 pessoas, avançava descontroladamente nesta sexta-feira no leste do país em meio a condições climáticas adversas, informaram as autoridades locais.

Cerca de 450 bombeiros lutavam nesta sexta contra o incêndio, mais típico do verão quente do que da primavera, apoiados por 22 meios aéreos que lançaram água sobre as chamas, informou o governo regional de Valência no Twitter.

O incêndio, que começou na tarde de quinta-feira em Villanueva de Viver, na província valenciana de Castellón, obrigou ao despejo de 1.500 pessoas em oito municípios das regiões de Valência e Aragão, informou a porta-voz do governo valenciano, Aitana Mas.

