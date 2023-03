Presidentes de França e Costa Rica preparam, em Paris, cúpula sobre oceanos

O presidente francês, Emmanuel Macron, recebeu, nesta sexta-feira (24), seu contraparte costa-riquenho, Rodrigo Chaves, em Paris, para preparar a próxima conferência das Nações Unidas sobre os oceanos, prevista para ser realizada em Nice, em 2025, e organizada pelos dois países.

"Esta cúpula é fundamental (...) Não podemos ser a geração que rouba o futuro das próximas gerações. Essa é a missão que assumimos juntos", disse à imprensa Chaves, a quem Macron recebeu com um aperto de mãos no Palácio do Eliseu, sede da Presidência francesa.

Nice, cidade francesa na turística Côte d'Azur (Costa Azul, sudeste), sediará em 2025 a conferência mundial dos oceanos, embora vá celebrar uma reunião intermediária no país centro-americano em 2024, na qual o presidente francês já confirmou presença.

"Devemos agir agora para obter um forte consenso internacional", assegurou Macron, ressaltando que "os oceanos são o primeiro sumidouro de carbono", são necessários para lutar contra as mudanças climáticas e abrigam um "tesouro em biodiversidade".

A proteção dos oceanos tem ganhado importância no cenário mundial.

No começo de março, países-membros da ONU alcançaram um acordo para criar o primeiro tratado internacional de proteção do alto-mar, destinado a enfrentar as ameaças contra estes ecossistemas vitais para a humanidade.

O tratado é considerado essencial para conservar 30% da terra e os oceanos do mundo até 2030, como acordado pelos governos do mundo em um pacto assinado em dezembro, em Montreal. Atualmente, apenas 1% do alto-mar está protegido.

Os dois presidentes também falaram sobre a invasão russa da Ucrânia e Macron expressou solidariedade ao seu colega pela "crise migratória" que enfrenta, "devido à deterioração da situação política e da segurança na região, especialmente na Nicarágua".

"Somos dois países que compartilham a visão de que no mundo, o direito internacional e a paz devem prevalecer. Por isso, a Costa Rica tem denunciado o ataque violento e ilegal da Rússia contra a Ucrânia", que "é um problema mundial", ressaltou Chaves.

