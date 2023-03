Pneumonia leva Lula a adiar viagem à China para domingo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adiou por um dia, para o próximo domingo, sua viagem oficial à China, após ser diagnosticado com pneumonia leve, informou a presidência nesta sexta-feira.

Lula, 77, está no Palácio da Alvorada, em Brasília, após passar por exames médicos na véspera, que detectaram o mal-estar. "Por esta razão, vai adiar para domingo o início da viagem à China", diz a nota oficial.

O presidente foi submetido a uma nova avaliação médica nesta sexta-feira e recebeu autorização para viajar no domingo, confirmou à AFP o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

O médico que examinou Lula, Roberto Kalil Filho, informou ao portal G1 que o quadro de saúde do presidente é bom e estável. Lula teve um encontro à tarde com parte do seu gabinete e com líderes parlamentares no Palácio da Alvorada.

O presidente "está muito bem" e "muito motivado", afirmou Paulo Pimenta após a reunião, acrescentando que Lula sofreu "um cansaço físico". Também informou que o chefe de Estado irá permanecer em repouso durante todo o sábado e manterá a medicação prescrita, que não especificou.

Lula embarcaria amanhã rumo a Pequim, para uma visita oficial que começará oficialmente na próxima terça-feira, quando está previsto um encontro com seu colega chinês, Xi Jinping. "A agenda oficial do presidente, que começa no próximo dia 28, está mantida", afirmou à AFP uma fonte da presidência.

O objetivo da visita é intensificar os diálogos com seu principal parceiro comercial e buscar o apoio de Pequim para sua proposta de criar um grupo de países mediadores para negociar a paz entre a Rússia e a Ucrânia.

A visita ao gigante asiático irá encerrar o terceiro mês de Lula em seu atual mandato, e depois de já ter visitado outras capitais prioritárias para o Brasil, como Buenos Aires e Washington.

O presidente será acompanhado por mais de 200 empresários, sobretudo do ramo do agronegócio, além de governadores, senadores, deputados e seis ministros.

Entre as questões que devem ser abordadas pelos líderes políticos, estão o "comércio, investimento, reindustrialização, transição energética, mudanças climáticas, acordos de cooperação", segundo a presidência brasileira.

Brasília pretende um "relançamento das relações bilaterais" com a China, após quatro anos de divergências diplomáticas com a potência asiática sob a gestão do ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro.

Além de Pequim, o presidente planeja viajar para Xangai e encerra a visita no dia 31, quando seguirá para os Emirados Árabes Unidos.

A saúde do presidente tem sido motivo de preocupação nos últimos anos. Em novembro passado, ele foi submetido a um procedimento médico para retirar uma lesão na laringe.

Lula foi diagnosticado com câncer de laringe em 2011, ocasião em que retirou o tumor. Desde então, os prognósticos do presidente têm mostrado uma remissão completa da doença.

