Pelo menos 34 migrantes desaparecem em naufrágio na costa da Tunísia

Trinta e quatro migrantes de países da África subsaariana estão desaparecidos depois do naufrágio da embarcação em que viajavam, nesta sexta-feira (24), em frente à costa da Tunísia, informou um porta-voz judicial.

O barco, que havia zarpado na véspera do litoral da região de Sfax (centro-leste), em direção à costa italiana, levava 38 passageiros - quatro dos quais foram resgatados com vida -, informou o porta-voz do tribunal de primeira instância de Sfax, encarregado da investigação.

