PRINCIPAIS NOTÍCIAS

LULA VIAGEM CHINA: Com pneumonia, Lula adia viagem à China

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

FRANÇA PROTESTOS: França e Reino Unido adiam visita de Charles III devido a protestos

EUA SÍRIA: EUA responde a ataque na Síria e mata 11 combatentes pró-iranianos

CÚPULA IBERO-AMERICANA: Cúpula Ibero-Americana pós-coronavírus se concentra na economia

=== LULA VIAGEM CHINA ===

BRASÍLIA:

Lula adia viagem à China para domingo por pneumonia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou um dia, para domingo (26), o início da sua visita de Estado à China devido a sintomas de "pneumonia leve", informou nesta sexta-feira (24) a assessoria de imprensa da Presidência da República.

(política saúde, 400 palavras, já transmitida)

BRASÍLIA:

Lula viaja à China com negócios e planos de paz para a Ucrânia na agenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja no domingo (26) à China para uma visita de Estado concentrada em potencializar os negócios com o principal parceiro comercial do Brasil e se alinhar com o contraparte chinês, Xi Jinping, para promover planos de paz para a Ucrânia.

(Brasil conflito diplomacia China comércio investimentos guerra Ucrânia, Apresentação, 846 palavras, já transmitida)

BRASÍLIA:

Agronegócio brasileiro parte para a ofensiva na China

O presidente Lula será recebido em Pequim na terça-feira pelo homólogo chinês Xi Jinping, mas seu ministro da Agricultura já está no local para discutir novas oportunidades de negócios com o principal cliente do agronegócio brasileiro.

(China Brasil diplomacia comércio agricultura investimentos, Quadro, a ser transmitida)

=== FRANÇA PROTESTOS ===

PARIS:

França e Reino Unido adiam visita de Charles III devido a protestos

A visita prevista do rei Charles III à França foi adiada, em função dos violentos protestos contra a impopular reforma da Previdência promovida pelo presidente Emmanuel Macron, a qual os sindicatos pediram, nesta sexta-feira (24), que seja "pausada" para se negociar uma solução para a crise.

(aposentadoria França política realeza manifestação GB, 800 palavras, já transmitida)

PARIS:

Mais de dois meses de protestos na França contra a reforma da Previdência

O adiamento da visita do rei Charles III foi o último capítulo da saga da reforma da Previdência na França, que há mais de dois meses motiva protestos maciços, que se radicalizaram na última semana.

(França política Previdência protestos, Cronologia, 700 palavras, a ser transmitida)

=== EUA SÍRIA ===

BEIRUTE:

EUA responde a ataque na Síria e mata 14 combatentes pró-iranianos

Catorze combatentes pró-iranianos morreram em ataques aéreos dos Estados Unidos no leste da Síria, lançados em retaliação a um ataque de drone que matou um americano e feriu outros seis - disseram Washington e uma ONG nesta sexta-feira.

(EUA conflito Irã Síria, Central, 526 palavras, já transmitida)

=== CÚPULA IBERO-AMERICANA ===

SANTO DOMINGO:

Cúpula Ibero-Americana pós-coronavírus se concentra na economia

Líderes dos 22 países reunidos na Cúpula Ibero-Americana vão buscar acordos sobre ferramentas para enfrentar a crise econômica provocada pela pandemia de covid-19 e que agravou a invasão russa da Ucrânia a partir desta sexta-feira na República Dominicana.

(RepúblicaDominicana diplomacia cúpula política Latam Espanha Andorra Portugal, 500 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Combate à desigualdade racial na agenda da esquerda brasileira

Cotas nas universidades e no serviço público, endurecimento das penas por injúria racial: desde 2010, a esquerda vem adotando uma série de medidas para tentar mitigar as desigualdades raciais no Brasil, onde a população negra é majoritária.

(Brasil racismo emprego política, Ângulo, 684 palavras, já transmitida)

OTTAWA:

Biden visita Canadá e deve fazer anúncios sobre Haiti, imigração e economia

A primeira visita do presidente dos EUA, Joe Biden, ao Canadá, destinada a marcar a amizade renovada entre os dois países vizinhos, deve terminar nesta sexta-feira com anúncios sobre o Haiti, imigração e economia.

(Canadá EUA diplomacia defesa imigração Haiti, 500 palavras, já transmitida)

HAVANA:

Cuba realiza campanha política incomum às vésperas das legislativas

Os candidatos ao Parlamento em Cuba realizam uma campanha pouco comum para a eleição de domingo, neste país comunista desacostumado ao proselitismo eleitoral e onde o absenteísmo tem aumentado nos últimos anos.

Por Leticia PINEDA

(Cuba eleições política partidos, Ângulo, 800 palavras, a ser transmitida)

FOTOS

-- EUROPA

CHASIV YAR, Ucrânia:

Desfile de feridos em Bakhmut, um dia "normal"

Ao longo da estrada, ao entardecer, uma equipa médica das forças ucranianas aguarda, com luvas de látex, a chegada dos blindados de transporte de pessoal com feridos da Batalha de Bakhmut, a mais longa e sangrenta da guerra ucraniana.

(Ucrânia conflito Rússia lesões forças-armadas, Reportagem, 500 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Depois de adiar viagem a França, Charles III fará a primeira visita de Estado à Alemanha

Charles III deixará para depois a viagem à França, cancelada a pedido do presidente Emmanuel Macron devido aos protestos contra a reforma da Previdência, que fará da Alemanha seu primeiro destino no exterior como rei britânico.

(GB monarquia diplomacia política França Alemanha, 500 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Reino Unido e UE adotam novo acordo pós-Brexit para Irlanda do Norte

O Reino Unido e a União Europeia devem adotar formalmente nesta sexta-feira (24) seu novo acordo sobre as disposições pós-Brexit na Irlanda do Norte, que, no entanto, não conseguiu acabar com o bloqueio político nessa região britânica com passado conturbado.

(UE comércio política parlamento Brexit IrlandaNorte GB, 400 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Milhares de muçulmanos rezam na mesquita Al Aqsa, em Jerusalém, no início do Ramadã

Dezenas de milhares de fiéis muçulmanos foram rezar, nesta sexta-feira, na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém, na primeira oração desde o início do mês sagrado do Ramadã, em um momento de tensões entre israelenses e palestinos.

(Ramadã conflito palestinos religião Islã, Videorrelato, 450 palavras, a ser transmitida)

VÍDEO, FOTOS

-- ÁSIA

PEQUIM:

China diz que não pede às empresas que 'entreguem dados' coletados no exterior

A China disse nesta sexta-feira (24) que não está pedindo às empresas que forneçam dados obtidos no exterior, em um momento em que seu aplicativo TikTok pode ser banido nos Estados Unidos por questões de segurança nacional.

(EUA tecnologia diplomacia China, 543 palavras, já transmitida)

SEUL:

Coreia do Norte afirma ter testado drone submarino de ataque nuclear

A Coreia do Norte disse nesta sexta-feira (24) que testou um novo drone submarino de ataque nuclear capaz de desencadear "um tsunami radioativo" e culpou os recentes exercícios militares entre Seul e Washington pela deterioração da segurança na região

(drones política NCoreia nuclear, Central, 634 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

PODGORICA, Montenegro:

Montenegro processa fundador sul-coreano da criptomoeda Terra

O fundador sul-coreano da criptomoeda Terra, Do Kwon, foi indiciado por falsificação de documentos e deve comparecer nesta sexta-feira a um tribunal em Montenegro que analisará um pedido de extradição.

(Montenegro SCoreia EUA extradição criptomoedas investigação mercados, Central, 600 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

BCE e líderes da UE expressam confiança no setor bancário europeu

A presidente do Banco Central Europeu (BCE) e líderes de vários países da União Europeia (UE) expressaram sua confiança, nesta sexta-feira, no setor bancário do bloco, em uma tentativa de acalmar os mercados em um dia marcado por quedas.

(UE bancos cúpula diplomacia economia, ângulo, 500 palavras, a ser transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

NAÇÕES UNIDAS:

ONU quer sistemas de alerta em todo o mundo para aliviar catástrofes climáticas

Enchentes, secas, derretimento de geleiras. A multiplicação de desastres naturais ligados à água é inevitável, mas sistemas de alerta adequados para prevenir as pessoas mais isoladas podem limitar o número de vítimas e os danos.

(clima diplomacia meioambiente água ONU, Ângulo, 529 palavras, já transmitida)

PARIS:

Debate sobre origem da covid-19 volta a escalar

Três anos após o surgimento da covid-19, os debates sobre a origem da doença voltam à tona. Um estudo recente reforça a hipótese majoritária de transmissão de um animal, mas os defensores de um vazamento de laboratório na China não jogam a toalha.

(pandemia OMS vírus China epidemia saúde ciência, Ângulo, 686 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags