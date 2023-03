Nova Bélgica de Tedesco convence na Suécia com hat-trick de Lukaku

A Bélgica começou com o pé direito sua nova era sob o comando do técnico Domenico Tedesco ao vencer por 3 a 0 a Suécia nesta sexta-feira, na primeira rodada do Grupo F das eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

O atacante Romelu Lukaki, com um hat-trick (35', 48' e 83'), foi o nome do jogo para os 'Diabos Vermelhos', que foram a campo cheio de caras novas.

Outro destaque da noite foi o sueco Zlatan Ibrahimovic, que passou em branco na partida mas se tornou o jogador mais velho a disputar um jogo das eliminatórias da Euro (41 anos, 5 meses, 21 dias), batendo o recorde de 1983 do ex-goleiro italiano Dino Zoff.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Bélgica não jogará na segunda rodada da chave e vai aproveitar a folga para visitar a Alemanha na próxima terça-feira em um amistoso.

"São três pontos muito importantes. Conseguir três pontos e marcar três gols na Suécia nunca é fácil, para nenhuma equipe. A vitória é sempre o melhor para unir um elenco", analisou Tedesco em declarações à televisão pública belga RTBF.

Por sua vez, a seleção sueca vai receber o Azerbaijão pelas eliminatórias, num duelo em que ambas as equipes tentarão se recuperar de suas derrotas na estreia.

bur-bnl/dr/pm/cb

Tags