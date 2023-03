Lula adia viagem à China por pneumonia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou um dia, para domingo (26), o início da sua visita de Estado à China devido a sintomas de "pneumonia leve", informou nesta sexta-feira (24) a assessoria de imprensa da Presidência da República.

"O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva está no (Palácio da) Alvorada após exames no hospital Sírio Libanês ontem à noite. O presidente está com pneumonia leve e irá, por conta disso, adiar para domingo o início da sua viagem para a China", informou a assessoria em nota.

O presidente de 77 anos estava programado para embarcar no sábado para Pequim, em uma visita focada em intensificar os diálogos com seu principal parceiro comercial e apresentar ao homólogo chinês, Xi Jinping, a proposta de promover uma paz negociada entre Rússia e Ucrânia.

Sua visita oficial deve começar oficialmente na terça-feira (28), quando está marcada a reunião com Xi, e durar até o dia 31.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, Lula será submetido a uma nova avaliação médica nesta sexta-feira para analisar se está apto a viajar para a China no domingo, embora a Presidência não tenha confirmado esta informação.

Até o momento, o mandatário planeja viajar ao gigante asiático no domingo, em seu terceiro mês de mandato e depois de já ter visitado outras capitais prioritárias para o Brasil, como Buenos Aires e Washington.

O presidente será acompanhado por mais de 200 empresários, sobretudo do ramo do agronegócio, além de governadores, senadores, deputados e seis ministros.

Entre as questões que devem ser abordadas pelos líderes políticos, estão o "comércio, investimento, reindustrialização, transição energética, mudanças climáticas, cooperação e acordos de paz", segundo a Presidência brasileira.

Brasília pretende um "relançamento das relações bilaterais" com a China, após quatro anos de divergências diplomáticas com a potência asiática sob a gestão do ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro.

A agenda de Lula para esta sexta-feira incluía dois encontros com ministros, que foram cancelados, confirmou a assessoria de comunicação presidencial à AFP.

A saúde do presidente, que nesta semana teve uma agenda cheia com visitas a quatro estados do país, tem sido motivo de preocupação nos últimos anos.

No final de novembro de 2022, ele foi submetido a um procedimento médico para retirar uma lesão na laringe.

Lula foi diagnosticado com câncer de laringe em 2011, ocasião em que retirou o tumor. Desde então, os prognósticos do presidente têm mostrado uma remissão completa da doença.

